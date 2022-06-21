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率六都之先！台中uBike電輔車上路 6月底前30分鐘免費

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市公共自行車站點達1107站，台中市長盧秀燕表示，今起導入150輛電動輔助車，踩踏有電力輔助，騎起來更省力，年底會再增加150輛。記者洪敬浤／攝影
台中市公共自行車站點達1107站，台中市長盧秀燕表示，今起導入150輛電動輔助車，踩踏有電力輔助，騎起來更省力，年底會再增加150輛。記者洪敬浤／攝影

台中市增設公共自行車uBike站點，市府今天宣布，目前已設置1107站點，在六都數量第一，今起也引入150輛uBike電力輔助車，透過踩踏可供應電力，讓騎乘更輕鬆。台中市交通局表示，預計9月會再增加150輛，優先投放在上坡、長途騎乘等路段，也會依照使用習慣調整。

台中市公共自行車採用微笑單車系統，1.0站點有329站，中市府前年底升級2.0系統，要增設1000站。交通局今表示，目前uBike站點已達1107站，在六都站點最多，其中1.0站329站，其餘為2.0站。

台中市長盧秀燕表示，台中市uBike除了站點增加，今天起還會導入電力輔助車，初步投入150輛，年底前會再增加150輛，總共300輛。微笑單車董事長劉麗珠說，沒有公共自行車的城市不算城市，電力輔助車能滿足各年齡層、族群的使用需求。

交通局長葉昭甫說，台中市uBike站點共1107站，車輛數9757輛，疫情期間使用率提高，今年4月創下單月最高使用人次118.2萬人次，單日最高人次為4.8萬人次，租借排名最高站點為逢甲福星路口、捷運水安宮站、捷運市政府站。

葉昭甫說，uBike電輔車初步投入150輛，將投放在台灣大道上坡路段、屯區、大雅、潭子等長途騎乘路段，停放站點與uBIke 2.0相同，電力充飽時可騎乘80公里，與微行電動二輪車不同，電輔車得踩踏才會供電。

市府表示，目前使用微笑單車系統的縣市，只有嘉義市已投放電輔車，台中市是六都最早投入電輔車的；uBike前30分鐘不收費，使用電輔車前30分鐘收費10元，前2小時每半小時收費20元，第三小時起每半小時收費40元；即日起到6月30日，騎乘電輔車前30分鐘不收費。

台中市公共自行車站點達1107站，台中市長盧秀燕表示，今起導入150輛電動輔助車，踩踏有電力輔助，騎起來更省力，年底會再增加150輛。記者洪敬浤／攝影
台中市公共自行車站點達1107站，台中市長盧秀燕表示，今起導入150輛電動輔助車，踩踏有電力輔助，騎起來更省力，年底會再增加150輛。記者洪敬浤／攝影
台中市公共自行車站點達1107站，台中市長盧秀燕表示，今起導入150輛電動輔助車，年底會再增加150輛。圖／台中市交通局提供
台中市公共自行車站點達1107站，台中市長盧秀燕表示，今起導入150輛電動輔助車，年底會再增加150輛。圖／台中市交通局提供

單車 自行車 台中市

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