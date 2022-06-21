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南投縣周六開兒童第二劑疫苗接種站 暑假校園續接種

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗。圖／南投縣政府提供

南投縣將於本周六上午在13鄉鎮市衛生所開設「假日接種站」，主要服務對象5月28日前接種第１劑莫德納，年紀滿6歲至11歲的兒童；以及是5月28日前接種第1劑兒童型BNT疫苗，年紀滿5歲至11歲的兒童，南投衛生局表示，屆時請家長攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡（黃卡）前往。

南投衛生局表示，6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗，並供應兒童型BNT疫苗（5至11歲）、莫德納疫苗（6至11歲），家長可以帶著孩子前往接種，疫苗用完為止。

此外，若學童新冠疫苗第一劑於11歲接種，打第二劑時已滿12歲接種劑型及間隔，建議莫德納疫苗需接種0.5ml；也可以施打BNT疫苗需以成人型0.3ml接種。至於國小及國小附設幼兒園，已經納入6月27日至7月8日的校園集中接種計畫，請家長依學校安排日程於校園接種，暑假期間校園接種作業將持續，倘無法參加校園集中接種，也亦可至合約院所接種。

另，南投確診人數漸趨下滑，抗疫戰局出現拐點。衛生局呼籲民眾疫苗打好、打滿，民眾到87家合約診所「接種疫苗加碼送」，18歲至64歲每人可免費獲得一支快篩試劑；65歲以上打疫苗，送2劑快篩劑，縣府加碼再送500元禮券或等值禮品，送完為止。

南投縣6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗。圖／南投縣政府提供
南投縣6月25日上午，13鄉鎮市衛生所開設第二劑疫苗接種站，針對5至11歲兒童施打疫苗。圖／南投縣政府提供

莫德納疫苗 衛生局 南投

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