綠空廊道驚見有毒「銀膠菊」 中市議員要求市府速清除

台中綠空廊道潭子段近期出現外來種植物銀膠菊，合作街至潭子車站沿線，近百公尺長度範圍尤其茂密，其繁殖力強且花粉易造成過敏反應，對生態環境、居民健康都是威脅。中市議員周永鴻要求建設局等單位儘速清除。

中市府利用鐵路高架橋下空間，打造「綠空廊道」，北起豐原南至烏日，全長約21.7公里，是民眾散步、騎車、休憩的好去處；但近期有民眾發現，潭子車站鄰近廊道段，驚現「國際毒草」銀膠菊，對生態環境、居民健康都是威脅，市議員周永鴻要求市府建設局清除。

銀膠菊全株有毒，也被稱作「國際毒草」，花粉易引起人體過敏，吸入過多可能造成肝臟、遺傳病變等，幼株時像艾草、開花則像滿天星，易造成民眾誤認，適應力強又生長快速。

市議員周永鴻指出，外來植物銀膠菊繁殖力強，外觀似滿天星，但花粉有毒，長時間接觸高濃度花粉可能造成皮膚發炎紅腫、過敏性鼻炎、支氣管炎等，要求建設局，儘速清查銀膠菊生長範圍並清除，不要讓外來種繼續影響當地生態及民眾健康。