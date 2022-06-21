快訊

台南安平漁光島傳溺水 2男獲救1人遭大浪捲走失蹤

侯友宜稱「恩恩送醫全依中央規定」 羅一鈞回應了

獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂醫療物資缺乏危害醫護 立委江啟臣再捐5千組N95口罩

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立委江啟臣聯合民間企業，捐贈3千個N95口罩，給東勢農民醫院使用。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣聯合民間企業，捐贈3千個N95口罩，給東勢農民醫院使用。圖／江啟臣服務處提供

新冠疫情蔓延全台，指揮中心雖表示南部正脫離高原期，但疫情狀況仍險峻；立委江啟臣為確保醫護人員安全，繼上週捐贈5千份N95口罩予豐原醫院後，今再邀集民間企業募資，捐2千份N95口罩給東勢農民醫院、3千份提供中國醫藥大學附設醫院，守護前線醫護人員。

立委江啟臣提到，得知前線醫護人員對醫療物資的迫切需求後，隨即統整民間資源提供協助，許多在地企業、善心人士貢獻一己之力，3天內募集超過3.2萬份N95口罩；上週捐贈5千份N95口罩給部立豐原醫院之後，本次將再度捐贈5千份N95口罩，供東勢農民醫院及中國醫藥大學附設醫院使用，希望透過社會資源的協助，成為醫護人員的堅實後盾。

中市議員參選人吳振嘉表示，東勢農民醫院是大山城地區最重要的醫療院所，是12萬人的健康守門員，確保醫療物資充足實屬必要。面對防疫下半場的挑戰，考量山城老年人口較多，將請市府妥善注意長照機構、老福機構等單位的防疫狀況，並持續提升長者的疫苗施打率。

東勢區農會附設農民醫院院長張萬森指出，感謝江委員與善心人士的義舉，東勢農民醫院N95口罩周使用量約7百片，長期以來對醫院來說是不小負擔，今天的捐贈就像及時雨，給予基層醫護最實際的支持。

中國醫藥大學附設醫院張詩盛主秘表示，謝謝江啟臣立委及台灣新世代關懷協會聽見臨床同仁的心聲，相信這些貼心的捐贈物資，能讓醫護同仁更有勇氣對抗病毒。我們會繼續努力，保護市民的健康。

江啟臣說，近2個月確診數每日破萬，高壓的工作量讓基層醫護人員難以招架，前陣子更有急診室因半數醫護確診，大夜班僅靠2名護理師支撐，累到邊打點滴邊上班的殘酷現狀；江指出，防疫視同作戰，赤手空拳的戰士難以與病毒作戰，政府防疫部屬的失當，不該讓基層醫護來承擔。

立委江啟臣聯合民間企業，捐贈2千個N95口罩，給東勢農民醫院使用。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣聯合民間企業，捐贈2千個N95口罩，給東勢農民醫院使用。圖／江啟臣服務處提供

口罩 醫護人員 江啟臣

延伸閱讀

台中疫情嚴峻醫護口罩短缺 江啟臣募5千片N95捐醫院

游錫堃稱雲峰飛彈可打到北京 江啟臣：不應拿來說嘴

九二共識沒共識？江啟臣：擱置爭議、求同存異

江啟臣：給國人一個清楚明確的指引有這麼困難嗎？

相關新聞

南投縣周六開兒童第二劑疫苗接種站 暑假校園續接種

南投縣將於本周六上午在13鄉鎮市衛生所開設「假日接種站」，主要服務對象5月28日前接種第１劑莫德納，年紀滿6歲至11歲的...

綠空廊道驚見有毒「銀膠菊」 中市議員要求市府速清除

台中綠空廊道潭子段近期出現外來種植物銀膠菊，合作街至潭子車站沿線，近百公尺長度範圍尤其茂密，其繁殖力強且花粉易造成過敏反...

憂醫療物資缺乏危害醫護 立委江啟臣再捐5千組N95口罩

新冠疫情蔓延全台，指揮中心雖表示南部正脫離高原期，但疫情狀況仍險峻；立委江啟臣為確保醫護人員安全，繼上週捐贈5千份N95...

皮包骨葉家三兄弟大哥往生 縣府重新評估已列低收入戶

彰化和美鎮葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢引起各界關心，三兄弟大哥昨不幸因病過世；而三人中只有三弟為縣府列冊中低收入戶並領...

台中+8341！兒童BNT第2劑接種意願？下午3時說明

中央疫情指揮中心今公布，本土新增5萬6339例確診，其中台中新增8341例確診。台中市今天確診仍居全台之冠；台中市兒童B...

台中屯區捷運可行性報告送審 藍綠再度交鋒

台中屯區捷運可行性報告昨送審。民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天被問及此事時說，「很慢啦！」前市長林佳龍時期就規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。