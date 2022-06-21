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憂醫療物資缺乏危害醫護 立委江啟臣再捐5千組N95口罩
新冠疫情蔓延全台，指揮中心雖表示南部正脫離高原期，但疫情狀況仍險峻；立委江啟臣為確保醫護人員安全，繼上週捐贈5千份N95口罩予豐原醫院後，今再邀集民間企業募資，捐2千份N95口罩給東勢農民醫院、3千份提供中國醫藥大學附設醫院，守護前線醫護人員。
立委江啟臣提到，得知前線醫護人員對醫療物資的迫切需求後，隨即統整民間資源提供協助，許多在地企業、善心人士貢獻一己之力，3天內募集超過3.2萬份N95口罩；上週捐贈5千份N95口罩給部立豐原醫院之後，本次將再度捐贈5千份N95口罩，供東勢農民醫院及中國醫藥大學附設醫院使用，希望透過社會資源的協助，成為醫護人員的堅實後盾。
中市議員參選人吳振嘉表示，東勢農民醫院是大山城地區最重要的醫療院所，是12萬人的健康守門員，確保醫療物資充足實屬必要。面對防疫下半場的挑戰，考量山城老年人口較多，將請市府妥善注意長照機構、老福機構等單位的防疫狀況，並持續提升長者的疫苗施打率。
東勢區農會附設農民醫院院長張萬森指出，感謝江委員與善心人士的義舉，東勢農民醫院N95口罩周使用量約7百片，長期以來對醫院來說是不小負擔，今天的捐贈就像及時雨，給予基層醫護最實際的支持。
中國醫藥大學附設醫院張詩盛主秘表示，謝謝江啟臣立委及台灣新世代關懷協會聽見臨床同仁的心聲，相信這些貼心的捐贈物資，能讓醫護同仁更有勇氣對抗病毒。我們會繼續努力，保護市民的健康。
江啟臣說，近2個月確診數每日破萬，高壓的工作量讓基層醫護人員難以招架，前陣子更有急診室因半數醫護確診，大夜班僅靠2名護理師支撐，累到邊打點滴邊上班的殘酷現狀；江指出，防疫視同作戰，赤手空拳的戰士難以與病毒作戰，政府防疫部屬的失當，不該讓基層醫護來承擔。
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