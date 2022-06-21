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皮包骨葉家三兄弟大哥往生 縣府重新評估已列低收入戶

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢引起各界關心，三兄弟大哥昨不幸因病過世。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化和美鎮葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢引起各界關心，三兄弟大哥昨不幸因病過世。圖／彰化縣議員賴清美提供

彰化和美鎮葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢引起各界關心，三兄弟大哥昨不幸因病過世；而三人中只有三弟為縣府列冊中低收入戶並領取輕度身障生活補助，老大及老二未有福利身分，彰化縣社會處指出，在案件爆出後，已協助重新評估福利身分，社工實際到案家訪視，老二、老三都列為低收入戶，會要較好的照顧資源。

和美鎮公所指出，里幹事過去走訪在地了解該戶人家的狀況，曾經詢問是否需要幫助，因沒走進住家，加上他們婉拒，因此未再提出申請。

親友指出，三兄弟年輕時曾賣祖產過生活，後來也有附近親戚會煮飯給他們吃，這幾年照顧資源沒了，生活也受影響。好修里長陳信義表示，長期都有接觸葉家兄弟，並提供物資便當等，附近的廟也會給相關物資幫助，近日三兄弟似乎因鬱悶，心情不佳，更加爆瘦。

外界質疑公部門的資源未能及時協助，社會處說，查詢資料2016年公所幫三弟申請身障低收入戶，但老大、老二未申請，不過依當時狀況即便申請可能也不會過，因年紀未達標準，如今他們的現況被揭露，社工前往評估，老三身體狀況不好，老二因年紀現在也較難找工作，在這樣的處境下協助申請低收入戶。

社會處表示，老二非老非殘因此列為低收入戶三款有健保補助、醫療減免，有需要也有看護費補助，以及三節慰問金，對他就醫將有所幫助，縣府仍希望能他恢復健康，協助就業；老三則從原本3千多元的生活補助調整到5千多元；縣府開設的捐款專戶指定給葉家三兄弟已累計180萬元善款。

低收入戶 社工 彰化

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