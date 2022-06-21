神岡溝渠護岸失修形成缺口 農水署計畫改善明年2月完工

台中神岡區中山路設有工業區，聚集上百家中小型工廠，其中851巷因灌溉溝砌石護岸年久失修，驟雨洪水持續沖刷護岸，造成土地流失；農水署預計花費200萬，於11月斷水期施作懸臂式堤防，預定明年2月完工。

台中神岡社南里長藍耀庭表示，近幾年下大雨，湍急水流沖刷，護岸一段一段崩塌，造成堤坊缺口越來越大，附近居民及工廠擔心洪水灌進住家及廠房；農委會農水署台中管理處，今早舉辦西汴幹線三分溝分線下游段護岸改善工程說明會，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍出席，要求改善。

羅永珍表示，西汴幹線三分溝分線既有護岸為重力式擋土牆，崩塌毀損嚴重、禦洪強度不足，排水路遭洪水掏刷，而形成護岸缺口；羅也指出，部分灌排水路通水斷面不足，渠道淤積及雜草叢生，造成通水瓶頸，危及週遭工廠、民宅。

農水署台中管理處表示，西汴幹線三分溝分線下游渠道現況為灌排兩用，護岸為土渠與砌石，去年10月曾至現場會勘，發現左側護岸毀損，渠道淤積嚴重，影響輸排水功能；台中管理處提出圳路改善工程，將投入200萬元經費，施作懸臂式擋土牆，改建左側護岸，並配合渠道淤積清理，以降低居民災害損失。