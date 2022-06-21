快訊

直播／周末效應確診數又往上 今本土+56339、115例死亡

大甲幼獅工業區2工人吸入沼氣 一人無呼吸心跳一人昏迷

二戰時期澎湖神明接炸彈？居民的口耳相傳與史實

神岡溝渠護岸失修形成缺口 農水署計畫改善明年2月完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
該溝渠灌排水路通水斷面不足，渠道淤積及雜草叢生，造成通水瓶頸，恐危及週遭工廠、民宅。圖／楊瓊瓔服務處提供
該溝渠灌排水路通水斷面不足，渠道淤積及雜草叢生，造成通水瓶頸，恐危及週遭工廠、民宅。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中神岡區中山路設有工業區，聚集上百家中小型工廠，其中851巷因灌溉溝砌石護岸年久失修，驟雨洪水持續沖刷護岸，造成土地流失；農水署預計花費200萬，於11月斷水期施作懸臂式堤防，預定明年2月完工。

台中神岡社南里長藍耀庭表示，近幾年下大雨，湍急水流沖刷，護岸一段一段崩塌，造成堤坊缺口越來越大，附近居民及工廠擔心洪水灌進住家及廠房；農委會農水署台中管理處，今早舉辦西汴幹線三分溝分線下游段護岸改善工程說明會，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍出席，要求改善。

羅永珍表示，西汴幹線三分溝分線既有護岸為重力式擋土牆，崩塌毀損嚴重、禦洪強度不足，排水路遭洪水掏刷，而形成護岸缺口；羅也指出，部分灌排水路通水斷面不足，渠道淤積及雜草叢生，造成通水瓶頸，危及週遭工廠、民宅。

農水署台中管理處表示，西汴幹線三分溝分線下游渠道現況為灌排兩用，護岸為土渠與砌石，去年10月曾至現場會勘，發現左側護岸毀損，渠道淤積嚴重，影響輸排水功能；台中管理處提出圳路改善工程，將投入200萬元經費，施作懸臂式擋土牆，改建左側護岸，並配合渠道淤積清理，以降低居民災害損失。

立委楊瓊瓔表示，溫室效應帶來急驟雨，渠道彎處容易崩塌，感謝西屯工作站完成測量設計，將施作長約73公尺、深2.8公尺護岸，有望減少每年灌溉用水損失約18萬立方米，排水改善約116萬立方米，利用11月斷水期施工，工期約4個月，明年2月完工。

台中神岡中山路851巷灌溉溝砌石護岸年久失修，遇湍急水流沖刷，護岸一段段崩塌，形成堤坊缺口越來越大。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中神岡中山路851巷灌溉溝砌石護岸年久失修，遇湍急水流沖刷，護岸一段段崩塌，形成堤坊缺口越來越大。圖／楊瓊瓔服務處提供
農水署將施作改善工程預計投入200萬元，施造長約73公尺、深2.8公尺護岸，預計明年2月完工。圖／楊瓊瓔服務處提供
農水署將施作改善工程預計投入200萬元，施造長約73公尺、深2.8公尺護岸，預計明年2月完工。圖／楊瓊瓔服務處提供

護岸 崩塌 楊瓊瓔

延伸閱讀

神岡堤南路、國一橋下遇雨則淹 中市府允諾改善

神岡豐洲路巷弄事故多 中市府將斥資百萬改善

空氣換新綠議員提解方 公車全面電動化=190座文心公園

台中大雅塔蓮溝上游段排水改善工程開工 護農田維道路

相關新聞

神岡溝渠護岸失修形成缺口 農水署計畫改善明年2月完工

台中神岡區中山路設有工業區，聚集上百家中小型工廠，其中851巷因灌溉溝砌石護岸年久失修，驟雨洪水持續沖刷護岸，造成土地流...

疫情趨緩 彰化機車下鄉考照一口氣恢復辦10場次

國內COVID-19本土疫情趨緩，彰化監理站昨天核定恢復舉辦機車下鄉考照，溪湖鎮公所一接到消息，今公布23日開始受理報名...

消滅荔枝椿象 南投草屯引進無人機噴藥擴大防治

南投草屯、中寮、集集等地盛產荔枝，近年受荔枝椿象侵擾，農民苦不堪言，為加強防治，草屯鎮公所引進無人機噴藥技術，將擴大使用...

台中大甲太白里多處農路久未修繕 施志昌爭取經費修復

台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌向台中市政府水利局爭取修復，去年初已修復九張段，現...

彰化葉家3兄弟悲苦不喜麻煩人 慈濟志工承諾長期關懷

彰化和美葉家三兄弟因生活及病痛瘦成皮包骨引起外界關切，大哥昨天不幸辭世，和美地區慈濟志工到案家表達慰問與提供喪葬補助，也...

南投農業廢棄物無處去成汙染環境 縣議員要求回收

南投縣高經濟作物多，塑膠黑網等農業廢棄物無處可去，造成隨意丟棄在坑溝或焚燒，縣議員要求縣府解決。南投縣農業處表示，將鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。