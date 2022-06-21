疫情趨緩 彰化機車下鄉考照一口氣恢復辦10場次

國內COVID-19本土疫情趨緩，彰化監理站昨天核定恢復舉辦機車下鄉考照，溪湖鎮公所一接到消息，今公布23日開始受理報名，7月12日辦理，預定名額70人。消息傳出詢問者眾多，請民眾把握時間以免向隅。

彰化監理站副站長陳洽文今天指出，機車下鄉考照主要服務年滿18歲的學子，希望青年考取駕照再騎車上路以策安全，每年主要辦理時間集中寒、暑假，平常會根據地方需求辦理。

COVID-19疫情嚴疫，彰化監理站暫停機車下鄉考照，去年12月停辦，今年元月辦理和美鎮、員林市兩場，之後連續停辦3個月，到5月到校為高職生舉辦一場，本月再度暫停，許多鄉鎮早就送件申請，希望考照的民眾引頸期盼，彰化監理站評估目前疫情緩和，一口氣在暑假核准舉辦10場，包括溪湖鎮這一場。

鎮長黃瑞珠說，中南部疫情5月間升溫，彰化監理站停辦機車下鄉考照，溪湖鎮和多個鄉鎮市公所的申請案都暫緩，每日面對民眾不停詢問也愛莫能助，彰化監理站昨同意到溪湖鎮辦理機車下鄉考照，鎮公所今天趕快宣布，23日周四受理報名，限額70人，6月30日截止，額滿截止。