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消滅荔枝椿象 南投草屯引進無人機噴藥擴大防治
南投草屯、中寮、集集等地盛產荔枝，近年受荔枝椿象侵擾，農民苦不堪言，為加強防治，草屯鎮公所引進無人機噴藥技術，將擴大使用黑殭菌微生物製劑，盼感染蟲體並擴散致死，降低其危害，進而穩定鎮內荔枝產量，來降低農民損失。
草屯鎮公所指出，全縣荔枝栽種面積達1344公頃，以南投市600公頃最多，草屯鎮則以405公頃居次，但鎮內荔枝、龍眼等果園近年受到荔枝椿象危害，雖透過產官學合作，從化學性農藥到有機、生物性等多元防治，但仍無法根治。
有鑑於無人機在農業上的運用已相當純熟，而其噴藥或施肥速度較以往人工作業快上數十倍，去年彰化也測試噴灑生物藥劑防治荔枝椿象，相較於人力摘卵片、化學用藥等，更省時省力，也更友善環境，公所將引進使用，於今天辦理說明會。
草屯鎮長簡景賢說，配合中央、地方政府藉由化學性農藥、噴灑有機物質、於產卵期施放平腹小蜂寄生蟲卵、收購卵片等方式防治荔枝椿象，但效果有限，又耗時費力，更因其成蟲能越冬，增加作物防治的困難度，為此研議新作法加強防治。
今展示用無人機在荔枝、龍眼等果園噴灑黑殭菌微生物製劑，讓黑殭菌感染荔枝椿象造成蟲體死亡，黑殭菌產生的孢子再藉由風雨傳播，擴大感染荔枝椿象，其防治雖不如化學性農藥速效，但對人畜無害，且對各生長時期的荔枝椿象均有效。
草屯公所則表示，除了繼續執行現有防治荔枝椿象的措施，公所後續更將強化與農業處、草屯鎮農會合作，並加強外部技術支援，下半年起透過無人機噴藥技術至鎮內各荔枝、龍眼產區進行生物防治，各里或農友有需求也能聯繫公所協助。
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