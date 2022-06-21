彰化葉家3兄弟悲苦不喜麻煩人 慈濟志工承諾長期關懷

彰化和美葉家三兄弟因生活及病痛瘦成皮包骨引起外界關切，大哥昨天不幸辭世，和美地區慈濟志工到案家表達慰問與提供喪葬補助，也就後續關懷與協助醫療與案家溝通，志工指出，二哥不喜歡麻煩別人，對於志工提出的幫助大都婉拒，但志工仍會定期訪視，長期關懷。

葉家三兄弟骨瘦如柴的畫面本月17日被揭露後，慈濟志工隔天便前往案家關懷並提供急難補助、生活物資、餐食等。

志工說，葉家生活環境不佳，還有點漏水，原本提議要幫忙修建，但被二哥婉拒，他表示自己可以處理，但考量兄弟兩人仍須恢復健康，將協助改善案家居家環境，也會通報彰化人醫會關心衛教。

慈濟基金會指出，一直以來都希望落實社區關懷、強化救助通報，包含長期扶困、急難救助、居家關懷服務，近年來著重於結合社區力量，增益社區善的機能，看到三兄弟貧病卻未被及時通報協助，長期限於困境相當不捨，