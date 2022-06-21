台中大甲太白里多處農路久未修繕 施志昌爭取經費修復

台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌向台中市政府水利局爭取修復，去年初已修復九張段，現在再爭取修復新興段與日新段農路，上月開始動工，預計9月中旬完工。

施志昌今天邀集水利局、太白里長曾進財與在地農民會勘施工狀況，水利局表示，此次路面修復工程包含路面改善與新設擋土牆，包含去年修復路段總經費約150萬元，長度873公尺，剩餘路段預計9月中旬可完工。

施志昌表示，大甲區太白里九張段227及390地號、新興段14-3、14-4及日新段240至305地號路面，20多年鋪設以來未曾修繕，以前未做路基擋土牆，如遇有田鼠、蛇就會容易發生路基掏空的狀況。

在地農民不斷反映會有地漏的問題，當他收到陳情後，請水利局進行路面修復，此外，由於路較狹小，希望轉彎處的截角也會一併改善，增加行車安全。