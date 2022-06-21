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台中大甲太白里多處農路久未修繕 施志昌爭取經費修復

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌今天和相關單位會勘改善。圖／中市議員施志昌提供
台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌今天和相關單位會勘改善。圖／中市議員施志昌提供

台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌向台中市政府水利局爭取修復，去年初已修復九張段，現在再爭取修復新興段與日新段農路，上月開始動工，預計9月中旬完工。

施志昌今天邀集水利局、太白里長曾進財與在地農民會勘施工狀況，水利局表示，此次路面修復工程包含路面改善與新設擋土牆，包含去年修復路段總經費約150萬元，長度873公尺，剩餘路段預計9月中旬可完工。

施志昌表示，大甲區太白里九張段227及390地號、新興段14-3、14-4及日新段240至305地號路面，20多年鋪設以來未曾修繕，以前未做路基擋土牆，如遇有田鼠、蛇就會容易發生路基掏空的狀況。

在地農民不斷反映會有地漏的問題，當他收到陳情後，請水利局進行路面修復，此外，由於路較狹小，希望轉彎處的截角也會一併改善，增加行車安全。

水利局表示，目前九張段路面修復工程已完工，而新興段與日新段等農路則已經開始動工修復，預計9月中旬可完工，總經費約150萬，總計長度為873公尺，除了路面修復外，也會新設擋土牆以防止路基再次掏空，而轉彎處截角問題會一併改善。

台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌今天和相關單位會勘改善。圖／中市議員施志昌提供
台中市大甲區太白里多處農路，鋪路至今20多年未曾修繕，台中市議員施志昌今天和相關單位會勘改善。圖／中市議員施志昌提供

水利局 台中市

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