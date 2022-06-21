南投農業廢棄物無處去成汙染環境 縣議員要求回收

南投縣高經濟作物多，塑膠黑網等農業廢棄物無處可去，造成隨意丟棄在坑溝或焚燒，縣議員要求縣府解決。南投縣農業處表示，將鼓勵農民多使用可回收或分解資產，至於樹枝、茭白筍則破碎製成堆肥。

縣議員賴燕雪說，南投市、名間鄉種植茶葉、薑、鳳梨等高經濟作物，並用塑膠膜、黑網、紙類保護作物，但這些農業資產缺乏回收，破損或產期過後，農民常任意丟棄在偏僻的坑溝或焚燒，影響觀瞻也汙染環境。

縣議員林芳伃說，國姓鄉福龜村有橋聳雲天景點，但附近堤防去年被丟棄一堆農用黑網，相當煞風景，要求環保局儘速清除。

埔里鎮茭白筍遠近聞名，但採收後留下大量的葉柄，以及茭白筍殼成為環境一大難題。縣議員王秋淑說，香菇太空包棉花採收後也無處去，目前只有名間鄉有堆置場，其他鄉鎮農業廢棄物無處去，破壞觀瞻影響觀光發展。

議長何勝豐說，縣府應規畫農業廢棄物回收措施，否則這些農業廢棄物無處去，縣府只罰農民說不過去。

農業處長陳瑞慶說，塑膠膜屬一般廢棄物清除泥土後，可以一般廢棄物交由清潔隊清運，也鼓勵農民使用生物分解或可回收材質。至於茭白筍殼，農民切碎後可放置於田間分解；荔枝和龍眼等果樹，修剪枝幹可破碎處理後製造堆肥。

環保局長李易書說，國姓鄉堤防屬於國有地部分已經清除，私有地部分會要求地主清除。環保局也會添購設備簡易農用塑膠膜回收。