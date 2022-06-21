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中市府、中央共花8千萬整治筏子溪景觀 計明年5月完工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
筏子溪堤岸步道長約1.8公里，設有立體文字地標「TAICHUNG」，為台中知名地標之一。圖／台中市政府提供
筏子溪堤岸步道長約1.8公里，設有立體文字地標「TAICHUNG」，為台中知名地標之一。圖／台中市政府提供

台中筏子溪設有提岸步道連接至烏日，但其中300公尺，因腹地不足而無法完整連接，市府預算投入約3千萬縫補缺口，並增設自行車牽引設施，完善動線；中央水利署第三河川局也宣布，將投入8千萬元，改善筏子溪魚市場上游東海、知高橋的左岸堤頂空間。

筏子溪堤岸迎賓步道長約1.8公里，設有立體文字地標「TAICHUNG」，為台中知名地標之一，也是民眾打卡熱門景點；但其中有段落因腹地不足，約300公尺未連接，民眾若要通過，僅能繞行在車流量大的筏子溪東街上，畫面險象環生。

迎賓廊道有300公尺斷點，行人須穿越筏子溪東街問題，加上往南達烏日建國路因陸橋高低差，行人無法通行至橋上人行道，此兩大斷點，造成約1.2公里範圍堤岸步道無法串連至周邊動線。

水利局指出，目前已規劃改善，正委託專業團隊設計中，預計斥資約3千萬元，將新設300公尺步道，縫合上下游路線缺口，並於建國陸橋、高鐵三路陸橋增設爬坡道及自行車牽引設施，整體動線更加完善，工程預計今年9月可動工，明年5月可完工。

水利局更提到，水利署第三河川局昨也再宣布，將投入8千萬元改善筏子溪魚市場上游，東海、知高橋段的左岸堤頂空間與設施優化，期待中央與市府齊心努力，讓當地居民有更宜居的生活環境。

筏子溪水文化暨環境教育館。圖／台中市政府提供
筏子溪水文化暨環境教育館。圖／台中市政府提供
中市府將斥資約3千萬，改善筏子溪堤岸步道斷點問題，未來將可步行或騎腳踏車，從台中高鐵站直達文字地標。圖／台中市政府提供
中市府將斥資約3千萬，改善筏子溪堤岸步道斷點問題，未來將可步行或騎腳踏車，從台中高鐵站直達文字地標。圖／台中市政府提供

自行車 水利局 水利署

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