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蔡其昌今攜手企業 捐部立台中醫院1500件P1隔離衣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌（右二）今攜手企業、議員黃守達（右一）等人，捐贈部立台中醫院1500件P1防水隔離衣。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌（右二）今攜手企業、議員黃守達（右一）等人，捐贈部立台中醫院1500件P1防水隔離衣。記者趙容萱／攝影

立法院副院長蔡其昌因應防護衣是醫院需求最大且汰換率最高的防疫物資，今攜手企業界、立委黃國書、議員黃守達、江肇國等人共同捐贈衛福部台中醫院1500件P1防水隔離衣，希望集結民間力量，為防疫盡心力。

民間企業也發揮公益精神力挺醫護，久樘開發關心第一線醫護人員的防護安全，也捐贈5000份N95口罩給衛福部豐原醫院，用實際行動挺醫護。

衛福部台中醫院院長侯承伯說，台中醫院屬於應變醫院，是中彰投地區最大後援醫院，戰備需求備有二個月庫存，上個月平均一天需150件，上周因疫情處高原區，專責病房幾乎滿床，汰換次數也跟著增加，一天需要約300件到500件，單日最高曾消耗近1500的防護衣。本周因疫情趨緩，空床率約一到二成，非常感謝民間的捐贈，穿在身上覺得心裡上、精神上更有靠山。

蔡其昌說，感謝由侯承伯帶領的台中醫院醫護團隊，在疫情期間照護台中市民的健康，過去曾與企業界共同捐贈血氧機給台中醫院，如今防護衣是醫院需求最大因此號召企業界捐防護衣的行動，希望讓第一線的醫護同仁能獲得充足的防護設備、保障醫護們的安全，也希望藉由今天的捐助活動拋磚引玉。

台中市議員黃守達表示，感謝蔡其昌以及企業界的協助，從疫情爆發開始，部立台中醫院保障了市區民眾的生命安全，醫護人員非常辛苦，盼透過蔡其昌的號召，能有更多人願意提供相關防疫物資，做醫護人員的後盾。

立法院副院長蔡其昌今攜手企業界、議員黃守達等人，捐贈部立台中醫院1500件P1防水隔離衣。記者趙容萱／攝影
立法院副院長蔡其昌今攜手企業界、議員黃守達等人，捐贈部立台中醫院1500件P1防水隔離衣。記者趙容萱／攝影

中醫 疫情 蔡其昌

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