廉政署關注綠能產業 台中跨局處設綠能廉政平台

政府推動綠能產業，但也傳出不少弊案。台中市政風處、經發局跨局處成立「企業服務廉政平台」，協助企業在綠能產業採購與公部門交流時，保持透明合法，也不會擔心圖利等問題。

副市長陳子敬說，台中有充足日照和風力，綠電能源是台中產業發展趨勢，市府積極推動減煤、增氣計畫，根據台電統計到今年4月資料，台中再生能源裝置容量再度蟬聯全台第一，光電容量成長為4倍，年增裝置容量由2020年六都第四，進步至2021年六都第三。

法務部廉政署長莊榮松說，綠能產業是法務部關注焦點，廉政署近年協助各機關針對國家重大建設及採購案，成立「機關採購廉政平台」，與台中市合作「巨蛋體育館重大採購廉政平台」；廉政署推動「企業服務廉政平台」，協助企業公開、透明、誠信，達成與公部門合作、採購。

台中市政風處長詹政曇說，市府舉辦綠能產業座談，建立廉政平台，讓企業在採購或與公部門交流時，透過諮詢確認合法方式，機關人員在承辦案件時，不用擔心誤觸圖利問題。

廉政平台安排多場演講，包含分辨圖利與便民、打擊妨害綠能產業等內容，邀請綠能產業廠商、相關機關公務員座談，確保綠能產業發展可掃除弊端。