偶頭雕刻藝師徐柄垣今逝世 網：布袋戲界最難熬的一年

國寶級雕刻大師徐柄垣以雕刻黃俊雄布袋戲「雲州大儒俠史豔文」系列木偶聞名海內外，今天傳出逝世的消息，彰化縣文化局去年才針對登錄彰化縣府傳統工藝「偶頭製作」保存者的徐柄垣舉辦特展，並發表「徐柄垣工藝生命史」新書，徐柄垣還親自出席，如今傳出噩耗讓人不捨。

臉書「徐柄垣木偶聯合展覽館」今天貼文公佈消息「我們敬愛的國寶級木偶雕刻大師徐柄垣老師傅，已於今日（民國111年6月20日）仙逝」，許多網友留言表達不捨；「跟隨著黃文擇大師走了嗎，希望他們在那個世界能夠繼續表演布袋戲」、「今年真的很難過」；家屬下午也證實這個消息。

布袋戲口白大師、人稱「八音才子」黃文擇本月12日自人生舞台謝幕，讓不少戲迷震驚，沒想到創造各種造型電視偶的徐柄垣也逝世，讓網友嘆「布袋戲界最難熬的一年」。

1935年出生的徐柄垣16歲開始學雕刻，70多年來已雕刻出上萬尊木偶作品，許多成名的布袋戲角色，都出自於他，彰化縣府文化局長張雀芬指出，徐柄垣藝師的父親徐析森是台灣布袋戲偶之父，人稱「阿森師」、「尪仔森」。徐柄垣從小在父親身旁學習雕刻技藝，藉由雕刻神像的經驗轉化成創作的養分，創造各種造型的電視偶。

其中最令人稱道即是開創擬人化活眼活嘴的「電視木偶」，啟發布袋戲偶頭製作的新工藝，帶領台灣布袋戲偶頭雕刻邁向新的美學境界，其更被後進當作效仿標竿，帶動了台灣布袋戲偶頭雕刻產業的新一波潮流。