總經費987.29億 台中屯區捷運可行性研究送交通部審議

台中捷運規劃再邁出一步。台中市交通局表示，屯區捷運可行性研究報告書今天提送交通部審議，屯區捷運包含屯區環狀線與藍線延伸太平段，將與已通車的捷運綠線構成環狀系統，與藍線延伸線交會，未來也會跟機場捷運橘線交會。

台中捷運綠線已通車，目前規劃中還有沿著台灣大道的捷運藍線、機場捷運橘線、綠線延伸大坑、彰化段等，交通局今天將屯區捷運系統送中央審議，讓捷運建設再邁出一步。

交通局表示，太平、大里及霧峰人口快速成長，加上台中東側缺乏軌道運輸系統，市府推動屯區捷運，去年舉辦2場地方說明會後，經市府捷運推動小組、議會同意後，今天將可行性報告送交通部審查。

市府表示，屯區捷運計畫總經費987.29億元，環狀線紫線北端銜接綠線延伸段G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運綠線大慶站、台鐵大慶站銜接；路線全長約16.14公里，設置16座高架車站。

另外規劃捷運藍線延伸太平段，自東平路向西延伸，經太平路、振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站（帝國糖廠站），可銜接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。

交通局長葉昭甫說，台中捷運整體路網評估計畫去年4月交通部已同意備查，目前捷運綠線已通車，藍線綜合規劃、綠線延伸線、機場捷運可行性研究也送中央審查，加上屯區捷運可行性報告，未來台中捷運路網交織，透過大眾運輸帶動城市發展，也可打造低碳、永續的交通環境。