聽新聞
test
0:00 / 0:00
谷關七雄完登 大玩台中APP認證新制再升級
中市政府觀光旅遊局今舉行「2022谷關七雄 慢旅台中」記者會，谷關七雄登山活動正式起跑，即日起至12月31日止，下載「大玩台中APP」完成谷關七雄活動任務即可獲得完登紀念品及證書。
谷關七雄位在台中谷關風景區附近，有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山七座中級山。谷關七雄各條登山步道的難度也歸類在中等偏難的等級，不需辦入山證。
觀旅局長韓育琪表示，去年谷關七雄登山活動因疫情，縮短活動時間，很多山友無法如期完登七雄，非常可惜。
今年特別推出全新的登山認證制度，除追認去年開始的攀登紀錄外，並調整登山認證時間不限年度的「跨年制」各座山岳三角點開啟GPS定位取得虛擬完登勳章，累積7座完登紀錄，即可依照完登一輪、二輪、五輪及十輪，獲得不同等級的完登紀念徽章、紀念品及完登證書。
韓育琪指出，透過新制可讓谷關七雄登山活動「常態化」山友彈性與自由地安排挑戰谷關七雄的時間，體驗山林美景。
觀光旅遊局指出，谷關七雄為中級山岳，攀登上具有一定難度及風險，攀登前務必衡量身體及天候狀況，勿勉強攀登。
大玩台中APP升級後，整合登山步道與自行車道，提供民眾運動及周邊旅遊相關資訊，透過APP開啟GPS功能，不但可記錄運動軌跡，還能分享給親朋好友們。
下載大玩台中APP並出示谷關七雄活動頁面，享有限量住宿優惠，依各家提供方案加碼贈送或免費升等等禮遇。另也和三大知名的戶外用品店，包含墾趣 Free Time Gear台中美村店、ROCKLAND台中草悟店、Amouter Life台中店，推出完登專屬優惠，並完成店內指定任務，即可兌換精美禮品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言