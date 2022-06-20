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谷關七雄完登 大玩台中APP認證新制再升級

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
谷關七雄位在台中谷關風景區，有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山7座中級山。圖／台中觀旅局提供
谷關七雄位在台中谷關風景區，有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山7座中級山。圖／台中觀旅局提供

中市政府觀光旅遊局今舉行「2022谷關七雄 慢旅台中」記者會，谷關七雄登山活動正式起跑，即日起至12月31日止，下載「大玩台中APP」完成谷關七雄活動任務即可獲得完登紀念品及證書。

谷關七雄位在台中谷關風景區附近，有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山七座中級山。谷關七雄各條登山步道的難度也歸類在中等偏難的等級，不需辦入山證。

觀旅局長韓育琪表示，去年谷關七雄登山活動因疫情，縮短活動時間，很多山友無法如期完登七雄，非常可惜。

今年特別推出全新的登山認證制度，除追認去年開始的攀登紀錄外，並調整登山認證時間不限年度的「跨年制」各座山岳三角點開啟GPS定位取得虛擬完登勳章，累積7座完登紀錄，即可依照完登一輪、二輪、五輪及十輪，獲得不同等級的完登紀念徽章、紀念品及完登證書。

韓育琪指出，透過新制可讓谷關七雄登山活動「常態化」山友彈性與自由地安排挑戰谷關七雄的時間，體驗山林美景。

觀光旅遊局指出，谷關七雄為中級山岳，攀登上具有一定難度及風險，攀登前務必衡量身體及天候狀況，勿勉強攀登。

大玩台中APP升級後，整合登山步道與自行車道，提供民眾運動及周邊旅遊相關資訊，透過APP開啟GPS功能，不但可記錄運動軌跡，還能分享給親朋好友們。

下載大玩台中APP並出示谷關七雄活動頁面，享有限量住宿優惠，依各家提供方案加碼贈送或免費升等等禮遇。另也和三大知名的戶外用品店，包含墾趣 Free Time Gear台中美村店、ROCKLAND台中草悟店、Amouter Life台中店，推出完登專屬優惠，並完成店內指定任務，即可兌換精美禮品。

台中市觀光旅遊局推出「谷關七雄 慢旅台中」下載App並完登可獲證書及紀念品。圖/觀光旅遊局提供
台中市觀光旅遊局推出「谷關七雄 慢旅台中」下載App並完登可獲證書及紀念品。圖/觀光旅遊局提供

登山步道 台中市

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