聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市府、科博館合作 中央公園變身低海拔原生保種庫
台中市中央公園面積67公頃，是台北大安森林公園2.5倍。台中市府與科博館合作，今早簽訂合作備忘錄，由科博館植物園選定12台灣本土樹種，將在中央公園打造低海拔原生樹種保種庫，未來透過採種、育苗，提供給公園綠地使用，不受限於園藝商，也可復育少見的本土樹種。
科博館館長焦傳金、台中市建設局長陳大田今上午簽署合作備忘錄，焦傳金說，中央公園佔地廣，兼具生態、滯洪、減災等功能，科博館針對公園既有規劃，協助栽種台灣原生樹種，提高生物多樣性，同時打造台灣唯一的低海拔種源庫，初步選定12種植物，不乏珍貴稀有本土樹種。
陳大田說，將與科博館合作，在中央公園設置苗圃，可採集原生樹種種子，培育成樹苗，提供其他公園綠地種苗，並由科博館協助訓練志工，可協助解說、種苗培育；公園也將規劃大肚山原生植物、水生特有植物與蘭嶼植物展示區，打造成為低海拔原生保種公園。
科博館植物園科長胡維新說，初選12種原生植物中，有台中在地樹種例如降真香、天料木、毛柱郁李等，主要分佈在大坑、大肚山等地，都會開花具觀賞價值；還有少數被列為珍稀物種，例如金新木薑子、六翅木、鐵色、大果厚殼桂、三蕊楠、台灣三角楓。
胡維新說，例如毛柱郁李俗稱「庭梅」，屬於會開花的灌木，每年春天白色、粉色小花，花期約2周，類似日本櫻花，屬於大肚山原生種，因為不開花時像雜草，現在相當稀少，一整片開花時相當美，透過復育保種，未來可廣泛推廣。
胡維新說，科博館植物園占地5公頃，一直扮演原生種保種庫，中央公園面積67公頃，未來採種、育苗技術成熟後，可提供公園綠地種苗，不必受限於園藝商的樹種，推廣種植原生樹種，可減少病蟲害，更能提高存活率。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言