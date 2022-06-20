南投綠能中心選址竹山3大理由曝光 地方反彈將辦公聽會

南投縣政府規劃在竹山鎮設置垃圾處理綠能中心，引發地方強烈反彈，竹山鎮長陳東睦今宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，預告明天將率鎮民誓師；縣府今呼籲地方冷靜，同時說明選址竹山理由，並將於29日召開公聽會傾聽民意。

竹山鎮長陳東睦指出，縣府要在竹山興建綠能永續中心處理縣內垃圾，代表未來全縣垃圾可能全湧進竹山，為守護竹山環境，他今宣布成立「反對全縣垃圾進竹山自救會」，並擔任自救會長，明天舉辦自救會成立誓師，號召鎮民一起硬起來。

面對地方強烈反彈，縣府今也對外說明選址竹山有3大理由，縣府表示，綠能中心選址是技術專業評估的結果，絕對無關政治，也非倉促決定，而選址首要關鍵就是，興建地點並非市區，而是位在南投、雲林交界，居住人口密度較低之處。

其次，該興建地點位置交通便利，信義、水里、集集可經由濁水溪旁砂石專運便道載運垃圾，其他鄉鎮則能直上國道3號抵達綠能中心，垃圾車不進市中心；最後就是該興建地點，鄰近竹山鎮掩埋場旁，便於公部門統整相關環保設施管理。

此外，綠能中心不是焚化廠，沒有燃燒行為，而是引進歐洲最新的垃圾分選技術，將垃圾分類後製成固態衍生燃料，取代煤炭使用，剩下約2％至3％的不可燃物，將外運處理；縣府也會以最高標準進行汙染控管與防治，降低對竹山的影響。

縣府呼籲地方冷靜並重申，垃圾處理設施的興建是縣內重大的議題，縣府絕對不躁進、不草率，會充分傾聽民眾意見，因此將於6月29日下午2時30分在竹山工業區召開公聽會，盡全力傾聽，並與在地民意溝通，再做出最適合的政策。