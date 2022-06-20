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7月身障音樂協會 邀您共譜盛夏夜之夢
走過群蟬競鳴的仲夏，社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，結合台中特色餐廳提供的表演平台，邀請楊紫羚、張祈佳、陳俊豪為大家表演清涼的樂音，陪伴度過溽暑。
7月9日（六）晚上8:00-8:30在安可喬治餐廳，全盲國樂美少女楊紫羚將以溫柔悠揚的中國笛音與大家相伴。
早產導致視網膜剝離，視力幾乎全盲的楊紫羚，七歲在陳蔚綺老師啟蒙下學習鋼琴，逆境中開啟其豐沛音樂生命，在一次次的音樂比賽中超越障礙、表現傑出，獲得總統教育獎殊榮。得獎無數、參與志工服務及義演的她，想透過音樂及自身經歷告訴大家：夢想是努力而來的。
7月13日（三）晚上7:00-9:00 罕病音樂才女張祈佳歡迎大家來梨子咖啡館，參加她的生命與音樂分享會。
祈佳為歌舞伎症候群罕病患者，中度智能、骨骼異常及心臟疾缺陷等多重障礙，並未阻擋她熱愛音樂的心，在對抗病魔的同時，音樂是她最好的人生夥伴，不論是清亮的陶笛，或是絲絲縷縷扣人心弦的曼陀林，都難不倒她。畢業後考上街頭藝人，想將音樂中獲的喜悅散播給更多的人。
7月23日（六）晚上8:00-8:30 在安可喬治餐廳，全盲音樂才子陳俊豪將以流暢的樂音，陪大家消暑歡度過季夏之夜。
早產而全盲的俊豪，與陳蔚綺老師習琴5年。熱愛鋼琴的他透過錄音方式，不斷練習，屢獲各項比賽大獎。樂觀上進的他相信勤能補拙，並感謝師長及惠明提供資源，讓自己可以快樂學習音樂，希望將來能自彈自唱當街頭藝人，自給自足、自立自強，減輕媽媽負擔。
音樂為這些生命鬥士注入無窮的動力與希望，期待您的蒞臨，以掌聲與喝采支持。
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