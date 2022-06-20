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彰化攔截廢棄物維護海洋環境 去年清出3千公噸垃圾
彰化縣海岸線長達61公里，西南角大城南段曾被評為骯髒海堤，近年公私立單位動員，增加三處海洋廢棄物暫置區，縣府也與漁民合作成立環保艦隊，每年提供10萬元獎勵金，漁民在海上捕魚同時也回收海上漂流垃圾，全縣去年總共清除水環境垃圾量達3千公噸。
彰化縣長王惠美今天表揚長期認養、淨灘團體與個人，她說，彰化海岸線長，縣內許多社區加入河川巡守隊也一起淨灘，每年約有1100多場，漁會支持下，彰化的蚵農與漁民也成立環保艦隊，共有247艘漁船協助帶回海上垃圾，再由海巡署在漁港協助秤重及記錄海洋廢棄物的重量。
環保局指出，根據統計海洋垃圾有半數以上都是陸地垃圾匯集而成，7成以上是塑膠製品，彰化縣有218條區域排水，占全國比例最高，但當中的垃圾容易匯集到河海影響海洋環境，淨溪、淨灘都是有效保護海洋的方式。
彰化目前有35隊1千多人協助檢測排水系統水質與淨溪工作，社頭鄉石頭公文化協會志工組織動員力強，巡守範圍務段擴大受肯定，竹塘社區因應轄區環境常見農藥罐，在巡守範圍自製回收箱；漁民林得祿說，近海發現最多的垃圾是塑膠物，但數量逐漸減少，應該是上游淨溪的成果。
彰化海岸線61公里所屬的管理單位多，其中6成由民間認養，海岸線定期淨灘，環保局長江培根說，海洋環境議題受到重視，過去靠著民間志工淨灘，近年公部門投入較多資源也有效改善海洋環境，包括在塭仔漁港、崙尾灣漁港、王功漁港等都設置海廢暫置區，改善過去大型廢棄物無處放的問題，縣府也協調四河局，將蚵殼鋪設在大城鄉的裸露地，改善揚塵也避免蚵殼被隨意棄置。
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