竹山擬設綠能中心處理垃圾 鎮民將成立自救會

南投縣政府擬在竹山鎮興建綠能永續中心，篩選垃圾後製成以塑料為主的固態衍生燃料，解決垃圾堆積問題，但遭鎮民反對，鎮長陳東睦將在22日進一步成立反對自救會並擔任會長。

南投縣長林明溱15日宣布將投資新台幣約15億元，以BOT模式打造日處理垃圾量360公噸的綠能永續中心再生燃料製造廠，強調「絕不是焚化爐，不會焚燒垃圾」，各鄉鎮垃圾集中後，以貨櫃運往綠能中心，不會產生轉運污染，啟用後6年內去化全縣20萬公噸暫置垃圾。

由於地點規劃在竹山鎮，引起竹山鎮長陳東睦、當地民代、鎮民反對，聲浪持續，陳東睦今天透過新聞稿表示，號召鎮民一起「硬起來」，成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，由他擔任自救會長，預計22日上午10時在鎮公所禮堂舉辦自救會成立大會，邀居民響應。

陳東睦指出，為表達捍衛竹山決心，集結民意代表、里長、社區協會理事長及關心竹山的民眾成立自救會，幹部已開始進行鎮民連署作業，希望透過一步一腳印、面對面溝通方式，讓更多人不被縣府文字瞞騙，呼籲鎮民一起簽署，並在自救會22日成立當天以行動支持。

陳東睦強調，縣府要建設竹山絕對歡迎，但「要建設來垃圾」一定堅決反對到底；他說，垃圾問題已困擾南投縣20多年，期待要競選下任南投縣長的各黨參選人應提出完整環保政策，而不是空喊口號，更不要一意孤行不尊重地方民意，應讓鎮民決定。