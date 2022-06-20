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反對全縣垃圾進竹山！ 竹山鎮長陳東睦號召成立自救會

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師。圖／竹山鎮公所提供

為守護竹山，反對縣府將在鎮內BOT興建「南投綠能永續中心」，未來全縣垃圾可能全進竹山，鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師，自己擔任自救會會長，號召鎮民一起硬起來。

針對縣府上周宣布選定竹山鎮，將以BOT模式興建「南投綠能永續中心」，竹山鎮隨後堅決反對全縣垃圾淹沒竹山後，鎮長陳東睦為表捍衛決心，將集結地方民意代表以及關心竹山這片土地的民眾成立自救會，目前開始鎮民聯署動作，希望用一步一腳印面對面溝通的方式，讓更多人不被縣府文字瞞騙，大家一起簽下寶貴的支持書，用行動來支持竹山。

鎮長陳東睦說，「南投縣政府要建設竹山絕對歡迎，但是要建設，卻來垃圾，我們堅決反對到底。縣府下了一個讓竹山鎮民害怕惶恐的決策，現在到哪民眾都問我，是不是真的就此定案，沒有轉圜餘地？我想坐以待斃結果就會如此，人定勝天，我相信努力一定可以有好的結果。」

陳東睦強調，希望竹山人能了解，圾垃問題不分藍綠，就是竹山人竹山事，反對決心有多強，力量就多大，對的事情，就要堅持下去，希望大家能跟我一樣，一起參加自救會，自己住的地方未來掌握在自己手裡。

竹山鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃圾進竹山」自救會，並在明天早上舉辦自救會成立大會誓師。圖／竹山鎮公所提供

自救會 南投 BOT

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