快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵高架下閒置空間利用 豐原站到豐南站將增3處停車場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台鐵高架下閒置空間再利用，各單位今天會勘，將在豐原站到豐南站增設3處停車場。圖／台中市議員張瀞分提供
台鐵高架下閒置空間再利用，各單位今天會勘，將在豐原站到豐南站增設3處停車場。圖／台中市議員張瀞分提供

台中鐵路高架化後橋下空間再利用，立委江啟臣等人今天會勘，中市府已核定豐原增設3處停車場，將提供107格汽車停車位與112格機車格。

鐵路高架化後，立委江啟臣爭取鐵道綠廊計畫，也要求台鐵局將橋下空間闢建停車場，緩解市區停車需求，為了解計畫進度，他今天和台中市議員張瀞分、交通局台中市停車管理處、豐原區公所與在地里長現場會勘。

立委江啟臣指出，台鐵高架化工程是加速地方連結的重要建設，釋放原有鐵道空間，也能美化城市景觀，但鐵路高架化後，如何妥善運用原有橋下空間也成為行政單位的難題，考量地方發展與在地居民的使用需求後，他向台鐵局、市政府爭取貫穿市區的鐵馬道，也要求台鐵局一併規劃停車空間，並要求在重要節點設置商場，活絡在地經濟發展。

江啟臣表示，設置自行車道與周圍的綠美化工程能有效改善原有景觀，希望透過停車空間的闢建與商場導入，進一步完善民眾使用需求，促進地方觀光休憩產業發展。

目前豐原部分，市府交通局已核定豐原停0(圓環北路二段)、停1(南陽路488巷至博愛街43巷)、停2(博愛街43巷至南陽路)等三處停車場，將提供107格汽車停車位與112格機車格；停4(陽明街至田心路一段)預計7月核定計畫，後續將要求台鐵局在停3空間(南陽路至陽明街)規劃商場，促進復興商圈整體發展。

中市議員張瀞分指出，她感謝江啟臣立委督促台鐵局，希望能加速鐵路高架下方空間開闢作業，為城市停車問題減壓，她曾在議會中質詢交通局，應針對鐵路大慶站至豐原站沿線高架橋下閒置空間進行規劃設計，目前市府在豐原已完成許多具體成果，感謝盧秀燕市長重視，市府交通局、豐原區公所積極建設規劃，讓這座城市變得更親子更宜居。

交通局台中市停車管理處指出，鐵路高架橋下空間台鐵局已規劃26場停車場，完工後可增加2295格汽車格位及1264格機車格位，交通局已完成第一批審查作業，核定豐原停0、豐原停1、豐原停2、潭子停9、潭子停10、潭子停11、頭家厝停14、頭家厝停15、五權停28及大慶停29，總計10場停車場圖說審查，並由車麗屋公司依照核定圖說開始進行工程施作，目前規劃於7月施工，力拚11月啟動營運。

台鐵局表示，江啟臣立委建議的豐原停3空間，目前台鐵已委託車麗屋公司，將申請多目標變更為商場，後續配合鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議結果，據以辦理豐原停3多目標變更申請文件；鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議，車麗屋正依台中市政府要求準備相關文件，預計6月底至7月上旬掛件送市府審查。

台鐵高架下閒置空間再利用，各單位今天會勘，將在豐原站到豐南站增設3處停車場。圖／台中市議員張瀞分提供
台鐵高架下閒置空間再利用，各單位今天會勘，將在豐原站到豐南站增設3處停車場。圖／台中市議員張瀞分提供

台鐵 江啟臣 停車場

延伸閱讀

台中疫情嚴峻醫護口罩短缺 江啟臣募5千片N95捐醫院

游錫堃稱雲峰飛彈可打到北京 江啟臣：不應拿來說嘴

九二共識沒共識？江啟臣：擱置爭議、求同存異

江啟臣：給國人一個清楚明確的指引有這麼困難嗎？

相關新聞

皮包骨三弟視障20年未重鑑、截肢婦反要 議員批搞不懂

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢，全瘦成皮包骨，引發社會關注，縣議員指出老三視障從輕度已變得幾乎全盲，多年來都未曾...

反對全縣垃圾進竹山！ 竹山鎮長陳東睦號召成立自救會

為守護竹山，反對縣府將在鎮內BOT興建「南投綠能永續中心」，未來全縣垃圾可能全進竹山，鎮長陳東睦上午宣布成立「反對全縣垃...

台鐵高架下閒置空間利用 豐原站到豐南站將增3處停車場

台中鐵路高架化後橋下空間再利用，立委江啟臣等人今天會勘，中市府已核定豐原增設3處停車場，將提供107格汽車停車位與112...

台中「文學道」動土 盧秀燕：翻轉舊城區

台中市有多條綠園道，台中市長盧秀燕今早主持「城南之心-文學道」計畫動土，她說，市府打通大智路後，翻轉後火車站生活圈，透過...

谷關七雄、漫旅台中活動開跑 市議員謝志忠先挑戰一座

台中市「2022谷關七雄，漫旅台中」登山活動已開跑，累積7座完登紀錄可申請完登證書與紀念品，今年更有完登2輪、5輪、10...

疫情危機成轉機 台中港旅運設施升級更新改善設施

台中港務分公司因應新冠病毒防疫，在旅客服務中心入口處架設紅外線自動體溫量測儀及自動手部消毒洗手機，提升旅客進入場站防疫便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。