台鐵高架下閒置空間利用 豐原站到豐南站將增3處停車場
台中鐵路高架化後橋下空間再利用，立委江啟臣等人今天會勘，中市府已核定豐原增設3處停車場，將提供107格汽車停車位與112格機車格。
鐵路高架化後，立委江啟臣爭取鐵道綠廊計畫，也要求台鐵局將橋下空間闢建停車場，緩解市區停車需求，為了解計畫進度，他今天和台中市議員張瀞分、交通局台中市停車管理處、豐原區公所與在地里長現場會勘。
立委江啟臣指出，台鐵高架化工程是加速地方連結的重要建設，釋放原有鐵道空間，也能美化城市景觀，但鐵路高架化後，如何妥善運用原有橋下空間也成為行政單位的難題，考量地方發展與在地居民的使用需求後，他向台鐵局、市政府爭取貫穿市區的鐵馬道，也要求台鐵局一併規劃停車空間，並要求在重要節點設置商場，活絡在地經濟發展。
江啟臣表示，設置自行車道與周圍的綠美化工程能有效改善原有景觀，希望透過停車空間的闢建與商場導入，進一步完善民眾使用需求，促進地方觀光休憩產業發展。
目前豐原部分，市府交通局已核定豐原停0(圓環北路二段)、停1(南陽路488巷至博愛街43巷)、停2(博愛街43巷至南陽路)等三處停車場，將提供107格汽車停車位與112格機車格；停4(陽明街至田心路一段)預計7月核定計畫，後續將要求台鐵局在停3空間(南陽路至陽明街)規劃商場，促進復興商圈整體發展。
中市議員張瀞分指出，她感謝江啟臣立委督促台鐵局，希望能加速鐵路高架下方空間開闢作業，為城市停車問題減壓，她曾在議會中質詢交通局，應針對鐵路大慶站至豐原站沿線高架橋下閒置空間進行規劃設計，目前市府在豐原已完成許多具體成果，感謝盧秀燕市長重視，市府交通局、豐原區公所積極建設規劃，讓這座城市變得更親子更宜居。
交通局台中市停車管理處指出，鐵路高架橋下空間台鐵局已規劃26場停車場，完工後可增加2295格汽車格位及1264格機車格位，交通局已完成第一批審查作業，核定豐原停0、豐原停1、豐原停2、潭子停9、潭子停10、潭子停11、頭家厝停14、頭家厝停15、五權停28及大慶停29，總計10場停車場圖說審查，並由車麗屋公司依照核定圖說開始進行工程施作，目前規劃於7月施工，力拚11月啟動營運。
台鐵局表示，江啟臣立委建議的豐原停3空間，目前台鐵已委託車麗屋公司，將申請多目標變更為商場，後續配合鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議結果，據以辦理豐原停3多目標變更申請文件；鐵路高架橋下商場全段規劃案都市審議，車麗屋正依台中市政府要求準備相關文件，預計6月底至7月上旬掛件送市府審查。
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