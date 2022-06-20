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皮包骨三弟視障20年未重鑑、截肢婦反要 議員批搞不懂

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢，全瘦成皮包骨，縣議員賴清美指老三幾乎全盲，多年來都未曾重新鑑定，影響他的福利身分。圖／賴清美提供
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢，全瘦成皮包骨，縣議員賴清美指老三幾乎全盲，多年來都未曾重新鑑定，影響他的福利身分。圖／賴清美提供

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢，全瘦成皮包骨，引發社會關注，縣議員指出老三視障從輕度已變得幾乎全盲，多年來都未曾重新鑑定，影響他的福利身分，又碰到另一個案截肢身障老婦明明不可能再長出腳掌，卻要她再重新鑑定，實在搞不懂政府的複檢機制。

彰化縣府社會處指出，經了解縣議員說的這名截肢老婦是因還有心臟疾病，須針對這部分再做鑑定，截肢已很明確不需要再提出證明；即便障礙證明未標註需再鑑定，個案還是可以依個人狀況就醫或由家人、村里幹事等評估協助提出申請。

三弟為縣府列冊中低收入戶並領取輕度身障生活補助，另老大及老二未有福利身分，縣府承諾將就現有一家人狀況再重新評估福利身分。

縣議員來清美說，葉姓三弟20多年前鑑定為輕度視障，但現在視力根本看不到東西，且不良於行，外行人一看就知道他是極重度身障礙者，卻沒人協助或通知重新評估鑑定，若再鑑定或許有機會獲得低收入戶資格，有助他們的生活。

賴清美也提到另一名服務的老婦截肢快70年，永久不可能復原，但政府機關卻要她今年7月再重新複檢，「太可悲也太可笑了」，她說，這名肢障獨老阿嬤還要為了要重新鑑定再跑醫院，實在難為。

彰化縣府社會處指出，針對福利身分民眾每年複檢，除了看個案本身狀況，還要評估財稅、是否被撫養以及繼承相關資料，一般案件都是線上評估，個案須附上證明文件，像是就學證明、診斷書等，但針對特殊個案仍須訪視。

社會處表示，和美三兄弟該案是過去未發掘的個案，社會上的破碎家庭鼓勵民眾「雞婆」通報，未來將會要求社工針對低收與低收入戶特殊個案複檢時訪視，像是單親、家有重病者，或是明明是就業人口卻長期無法就業等，盼及時幫助需要的人。

低收入戶 身障

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