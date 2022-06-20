台中「文學道」動土 盧秀燕：翻轉舊城區

台中市有多條綠園道，台中市長盧秀燕今早主持「城南之心-文學道」計畫動土，她說，市府打通大智路後，翻轉後火車站生活圈，透過「城南之心」要翻轉東南區舊城區。

台中市都發局表示，這項計畫爭取營建署補助，總經費7500萬元，中央補助80%、6000萬元，市府自籌20%、1500萬元，第一期計畫將改造二二八公園廣場，從部分硬鋪面改為透水綠地，植草皮與種樹，打造東南區的市民廣場。

市府也規劃把國光國小、東峰國中圍牆退縮，並邀請兩校學生一起參與綠地規劃。國光國小校長趙祝凌說，學生提出打造榕樹廣場，結合校園賞鳥、攀樹課程，在樹下打造階梯式平台，最高為160公分，可站在半空中觀察鳥類與植物生態。

市府表示，城南之心第一期完工後，可從東區鐵路高架化下方的綠空廊道，透過東光園道散步到二二八公園，再串連東峰國中、國光國小人行道與興大園道到中興大學，二期規劃從復興路綠川水岸串連到南區大康橋計畫；這條園道沿途有大學、國中小、公園與圖書館，打造有書香、綠意的「文學道」。