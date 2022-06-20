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谷關七雄、漫旅台中活動開跑 市議員謝志忠先挑戰一座
台中市「2022谷關七雄，漫旅台中」登山活動已開跑，累積7座完登紀錄可申請完登證書與紀念品，今年更有完登2輪、5輪、10輪的加碼，台中市議員謝志忠今天早上先挑戰唐麻丹山，他說今年也會完成七雄挑戰，鼓勵大家儲蓄健康，提升免疫力。
台中市議員謝志忠表示，自己工作熱血也愛運動，透過登山挑戰鍛鍊意志力，目標每年完成一輪谷關七雄，透過一步一腳印，只要不放棄，一定可以抵達三角點，他說酸痛喘在看到遼闊風光的瞬間，一切值得。
謝志忠推薦谷關七雄，各有特色，屬於中難度登山，但90%以上都在林道小徑，芬多精特別強烈，且交通與步道長度可一日來回，安全運動好地方，方便且身心靈皆可放鬆。
2020年有1365名完成，原本的千人名額不夠用，謝志忠成功爭取 超過千人名額，都能領證書、徽章、紀念品，2021年更有2000名額，2022年改制為不限年度，只要登完即可認證，新增完登2輪、5輪、10輪的特殊紀念品。
謝志忠表示，「谷關七雄」，是台灣中部谷關風景區的七座中級山，分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，各條登山步道有較易、中等、中等偏難，可一日來回，欣賞原始森林風貌兼具交通便利，每到假日都有許多登山愛好者前往挑戰攻略的路線。
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