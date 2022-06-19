光興閣大俠百草翁進劇場售票演出 再現經典金光戲

光興閣掌中劇團連續3年榮獲彰化縣傑出演藝團隊，將於6月25日、26日在員林演藝廳小劇場上演「大俠百草翁之廬山難見真面目」，為縣內第一個進劇場售票演出的布袋戲團隊，第二代團長鄭成龍近年來將布袋戲融合現代劇場多媒體聲光技術與時俱進，希望讓經典主角大俠百草翁有全新風貌。

擁有61年歷史的光興閣掌中劇團夾帶高人氣要角「大俠百草翁」將重磅回歸，第一代團長鄭武雄師承二百年歷史的西螺新興閣劇團，將要角「大俠百草翁」創造出笑料大師鄭武雄式風格，奠定其為布袋戲黃金時代的重要代表角色，接手的第二代團長鄭成龍(本名林宏憲)，延續老團長的劇本精華，近年融合現代劇場專業多媒體聲光技術，多次獲選文化部、國家藝術基金會、國立傳統藝術中心等多項計畫補助，此次還邀請資深布袋戲演師黃僑偉擔任駐團導演，希望將金光布袋戲再次推向高峰。

「大俠百草翁之廬山難見真面目」的故事講述明朝開國時期東南派的鬼谷子、大俠百草翁等群俠長期對抗惡勢力西北派，其鬼谷子遺失三教頂的鎮教之寶「知音劍」，而被武林至高無上的三皇五帝所通緝，當東南派面臨大危機時，出現了一位自稱廬山難見真面目，名叫不見俠的協助，而其背上居然有知音劍，這把能發出聲音，能與主人心靈相通的神劍，到底有何秘密？