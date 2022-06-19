南投公立幼兒園今年增班282個名額 將開辦2歲幼幼專班

為提高公共化教保供應量，擴展平價教保服務，南投縣今年將增加282個公共化名額，其中新開辦2歲專班將招收192人，所需教保員人力隨之增加，縣府昨、今2天辦理「公幼教保員甄選」吸引81人參試，預計錄取18人，20日放榜。

教育處指出，縣府相當重視幼兒教育，且為滿足更多家長選擇平價且就近入學的需求，近年積極推動準公共幼兒園政策，並提高公共化教保服務供應量，去年已有56所學校加入，受益學生數已達7715名，今年更持續擴展平價教保服務。

縣府今年針對縣內國小餘裕空間辦理幼兒園增班設園，並規劃設立「2歲幼幼專班」，滿足2至3歲未足齡幼兒就學需求，因此今年預計增加282個公共化名額，其中2歲專班將開辦12班招收192人，讓年輕家庭能更安心的生養兒女。

而為支應公共化幼兒園增班設園所需人力，縣府辦理「公立幼兒園契約進用教保員甄選」，今年預計錄取18人，吸引81人報名應考，並於昨、今2天於南投市平和國小分別進行筆試、試教及口試，副縣長陳正昇也前往巡視考場。

教育處表示，契約進用教保員甄選筆試試題是由10縣市共同組成命題策略聯盟統一命題，縣府更組成公幼甄選委員會依公平、公正、公開的原則辦理甄選，預計20日放榜，將依成績順序列冊公開唱名分發正取者，再依成績高低列冊備取。