2050淨零排放 中市府推529專案落實減碳

各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台中市政府宣示與國際同步，市府經發局擬訂「529」專案，在2050年達到減碳排達5000萬公噸，盤點台中市碳排關鍵應從工業用電及製程2大重點著手，推動9項減碳作為。

市長盧秀燕主持「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」中共同討論淨零作為，期將2050年淨零碳之政策納入法規，打造台中成為永續城市。

經發局長張峯源提出529推動專案報告，報告指出隨經濟成長，台中市在2050年將減碳排超過5000萬公噸，落實盧市府清淨家園的願景，代表「5」

張峯源表示，盤點台中市碳排放量的主要來源是能源使用及製程所產生，分占約70%及28.9%。其中能源使用以工業用電為主要，製程以金屬業排放最嚴重，因此減碳關鍵應從「能源部門」及「製程部門」著手，並以金屬業為主導。

9項減碳作為，包括建置大面積地面型光電、工廠全面建置太陽光電、外海布建離岸風電、新能源使用、全面使用再生能源、運具全面電動化、能源生產力全面提升、建立綠色工廠、碳捕捉及封存等9項減碳推動作為。

台中市政府目標是透過6大部門減碳路徑將排碳最小化，利用9項減碳推動作為，搭配森林碳匯、碳再利用、碳交易、徵收碳稅等策略，降低整體碳排。

另修訂「台中市發展低碳城市自治條例」透過法制要求實現「2050台中淨零」除政府繼續努力，並鼓勵民間、企業減碳，打造台中「無碳無憂」的生活模式，共同守護宜居城市。