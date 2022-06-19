快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2050淨零排放 中市府推529專案落實減碳

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府從能源與製程兩大項著手，推動529專案，期2050達零碳排。圖／經發局提供
台中市政府從能源與製程兩大項著手，推動529專案，期2050達零碳排。圖／經發局提供

各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台中市政府宣示與國際同步，市府經發局擬訂「529」專案，在2050年達到減碳排達5000萬公噸，盤點台中市碳排關鍵應從工業用電及製程2大重點著手，推動9項減碳作為。

市長盧秀燕主持「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」中共同討論淨零作為，期將2050年淨零碳之政策納入法規，打造台中成為永續城市。

經發局長張峯源提出529推動專案報告，報告指出隨經濟成長，台中市在2050年將減碳排超過5000萬公噸，落實盧市府清淨家園的願景，代表「5」

張峯源表示，盤點台中市碳排放量的主要來源是能源使用及製程所產生，分占約70%及28.9%。其中能源使用以工業用電為主要，製程以金屬業排放最嚴重，因此減碳關鍵應從「能源部門」及「製程部門」著手，並以金屬業為主導。

9項減碳作為，包括建置大面積地面型光電、工廠全面建置太陽光電、外海布建離岸風電、新能源使用、全面使用再生能源、運具全面電動化、能源生產力全面提升、建立綠色工廠、碳捕捉及封存等9項減碳推動作為。

台中市政府目標是透過6大部門減碳路徑將排碳最小化，利用9項減碳推動作為，搭配森林碳匯、碳再利用、碳交易、徵收碳稅等策略，降低整體碳排。

另修訂「台中市發展低碳城市自治條例」透過法制要求實現「2050台中淨零」除政府繼續努力，並鼓勵民間、企業減碳，打造台中「無碳無憂」的生活模式，共同守護宜居城市。

減碳 台中市 再生能源

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

不只市長可簽梁 盧秀燕邀市民為會展中心簽名見證歷史

霧峰大量移工確診繼續上班？ 市府：如屬實最高罰30萬

台積電台中投資發酵 帶來商機與衝擊

相關新聞

南投公立幼兒園今年增班282個名額 將開辦2歲幼幼專班

為提高公共化教保供應量，擴展平價教保服務，南投縣今年將增加282個公共化名額，其中新開辦2歲專班將招收192人，所需教保...

2050淨零排放 中市府推529專案落實減碳

各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，台中市政府宣示與國際同步，市府經發局擬訂「529」專案，在2050年達到減...

不只市長可簽梁 盧秀燕邀市民為會展中心簽名見證歷史

台中市長盧秀燕2019年拍板國際會展中心動工，目前工程進度將近50%，7月6日正式上梁，市府邀市民分享喜悅，市長盧秀燕今...

捷運藍線萬事具備只欠東風 盧秀燕：拜託行政院快核定

台中捷運藍線環境影響說明書日前已通過專案小組初審會議，另綜合規劃報告5月提交通部審查中，台中市政府目前同步辦理基本設計前...

疫情高原期捐血人變少 台中血庫存量僅剩4.7天

台中市疫情處在高原期，連帶也影響了捐血人數。據台中捐血中心上午指出，目前血庫存量平均僅4.7天，最缺的是占人口數最多的O...

獨居低收男確診亡 里長和善心人士協助喪葬

台中后里區一名獨居男子因新冠肺炎確診死亡，當地公館里長馮詠淮和善心人士協助喪葬，讓亡者安心走完人生最後一程，馮詠淮表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。