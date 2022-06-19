不只市長可簽梁 盧秀燕邀市民為會展中心簽名見證歷史

台中市長盧秀燕2019年拍板國際會展中心動工，目前工程進度將近50%，7月6日正式上梁，市府邀市民分享喜悅，市長盧秀燕今偕經發局長張峯源、建設局長陳大田拍攝簽梁短片，號召大家在6月24、25日上午8點至下午5點，揪團到市府廣場簽梁，透過縮時攝影紀錄，見證台中百年建設。

盧秀燕說，台中人等了20年，工程規模龐大且介面複雜，市府克服高科技廠商設廠搶工及COVID-19疫情等大環境影響，爭取預算，克服萬難，拍板動工。在大家努力下，工程順利，7月6日舉行正式上梁儀式，她說，這意味著這座工程今年底或明年初可完成硬體結構。

盧秀燕說，台中會展中心將是台中工商業的希望，市民的驕傲 ，市府歡迎大家一起共襄盛舉，在24、25日兩天啊朋引伴到市府廣場簽名留念，台中人的會展中心將烙印市民的簽名，留下難忘的紀念。市府指出，簽梁送咖啡，並有機會抽到iPhone 13。

建設局表示，會展中心主體工程2019年開工，規畫一、二期工程，第一期投入超過58億元，第二期經費16.87億元，主體工程已完工50%，整體預計2014年完工。