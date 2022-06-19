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捷運藍線萬事具備只欠東風 盧秀燕：拜託行政院快核定

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運藍線環境影響說明書日前已通過專案小組初審會議，台中市長盧秀燕今表示，萬事具備，拜託行政院快核定。記者陳秋雲／攝影
台中捷運藍線環境影響說明書日前已通過專案小組初審會議，台中市長盧秀燕今表示，萬事具備，拜託行政院快核定。記者陳秋雲／攝影

台中捷運藍線環境影響說明書日前已通過專案小組初審會議，另綜合規劃報告5月提交通部審查中，台中市政府目前同步辦理基本設計前置作業，持續爭取中央盡速核定捷運藍線。市長盧秀燕今表示，感謝中央通過，目前萬事皆備，只差行政院核定，市府就可以抓緊開工「拜託行政院盡速核定」。

盧秀燕今出席台中國際會展中心簽梁活動時接受媒體訪問表示，對的建設、重要的建設，市府排除萬難一定要做。針對捷運藍線，感謝中央通過環評，希望最後所有階段都能完成，她也拜託行政院盡速核定，只要行政院核定，市府就可以開工。

交通局說，行政院環境保護署日前召開環境影響評估專案小組第3次初審會議，針對今年3月環評小組初審會議所提建議，包括考量地震頻仍，須強化捷運藍線耐震韌性功能設計、增加工程災害評估說明及補充施工營運期間的空氣汙染與噪音震動等防治作為說明等，交通局透過視訊會議詳細說明後，通過初審會議，繼續送環評大會審查。

交通局表示，感謝環評委員對捷運藍線嚴謹審查與充分溝通，有關專案小組初審會議中委員建議工區裸露面積可行性、石虎棲地人工確認穿越及增設紅外線自動相機、檢核植栽補植計畫適宜性等事項，將依委員意見補足相關說明，以順利通過環評大會審查，市府也會用最大努力進行各項生態環境保護措施，有效減輕捷運藍線建設對周遭環境的影響。

交通局表示，台中捷運藍線建設計畫跨多方專業領域，中央各部會嚴謹的把關審查，捷運藍線廣納民眾需求與區域發展，是市民期待許久的重大建設，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，期盡速爭取行政院核定捷運藍線，早日開工，減輕中央及地方經費負擔，盡速完工通車，可創造中央、地方、民眾三贏局面。

台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近，高架段長約10.3公里，地下段長約14.48公里，沿線共設8座高架車站、12座地下車站及1處機廠，並與捷運綠線在台灣大道、文心路處交會，可形成十字路網，台中大眾捷運系統更順暢。

台中捷運 行政院 環評

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