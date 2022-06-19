疫情高原期捐血人變少 台中血庫存量僅剩4.7天

台中市疫情處在高原期，連帶也影響了捐血人數。據台中捐血中心上午指出，目前血庫存量平均僅4.7天，最缺的是占人口數最多的O型血，僅剩4.3天，呼籲民眾多多捐血。

台中捐血中心指出，安全的血液庫存量是7天，4.7天的庫存量已經偏低，目前次低庫存量是B型，僅4.8天，A型剩5天。

捐血中心說，疫情處在高原期，原本有捐血習慣的人變少了，且依規定若確診，也要等痊癒後才能捐血，都使得血源變少。因此呼籲各民間社團．公司行號能踴躍捐血，以解燃眉之急。

台中市議員蘇柏興議員昨天就與台中市興中協會共同在大里區國光花市舉辦捐血獻愛活動，包括台中市議會議長張清照、立法委員鄭麗文、大里區農會、台中郵局、聖岱實業股份公司及蘇家關聖帝君都提供禮品協辦。