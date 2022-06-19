獨居低收男確診亡 里長和善心人士協助喪葬

台中后里區一名獨居男子因新冠肺炎確診死亡，當地公館里長馮詠淮和善心人士協助喪葬，讓亡者安心走完人生最後一程，馮詠淮表示，他公布獨居男子需幫助消息後，湧入大量善心人士電話詢問，半小時圓滿，他很感激社會的暖流。

公館里長馮詠淮表示，68歲阮姓男子是獨居低收入戶，日前確診病逝醫院，從加護病房到太平間，最後再進火葬場，處理過程費用無法有低收減免，他找到獨居男的家屬，因為獨居男子年輕時曾拋家棄子，法院判子女免除扶養，家人全程委託里長處理獨居男子後事。