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獨居低收男確診亡 里長和善心人士協助喪葬
台中后里區一名獨居男子因新冠肺炎確診死亡，當地公館里長馮詠淮和善心人士協助喪葬，讓亡者安心走完人生最後一程，馮詠淮表示，他公布獨居男子需幫助消息後，湧入大量善心人士電話詢問，半小時圓滿，他很感激社會的暖流。
公館里長馮詠淮表示，68歲阮姓男子是獨居低收入戶，日前確診病逝醫院，從加護病房到太平間，最後再進火葬場，處理過程費用無法有低收減免，他找到獨居男的家屬，因為獨居男子年輕時曾拋家棄子，法院判子女免除扶養，家人全程委託里長處理獨居男子後事。
馮詠淮公布此消息後，立即接到多通詢問電話，許多人都想幫助獨居男喪葬費，更有3人不約而同，表明想全程處理對方喪葬事宜，馮詠淮說，半小時內已處理完成，他逐一感謝幫助者，在善心人士的協助下，他再幫獨居男買神主牌位，入塔為安，獨居男子是后里區低收入戶，入塔免收費用。
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