世界麵包賽金牌台灣隊奪冠 「美女與野獸」新社展出

全球性烘焙競賽「路易樂斯福麵包大賽」，台灣隊奪冠，藝術麵包參賽作品「美女與野獸」，即日起在台中明妮烘焙屋新社店展出，展至7月1日。

明妮烘焙屋表示，為讓台中山城鄉親可看到麵包界的藝術品，展出活動已籌畫一個月，感謝作品麵包師徐紹桓義氣相挺這次請求，組裝前一天師傅還在台北製作作品配件到凌晨，當天又從台北到新社放配件，在師傅與助手和明妮團隊的協助下完成的最後組裝。

2022年全球性烘焙競賽「路易樂斯福麵包大賽」團體賽，3月26日到29日在法國巴黎舉辦，參賽國家來自世界各地，法國、丹麥、荷蘭、挪威等11國，台灣打敗眾國奪下團體賽冠軍。

台灣參賽團隊組成由藝術麵包選手徐紹桓、甜麵包選手李忠威、法國長棍麵包與歐式特色麵包選手武子靖等團隊組合而成；3人來自不同領域，各有專才，外型最複雜的麵包為藝術麵包，徐紹桓的作品概念來自迪士尼經典動畫「美女與野獸」，除了主角，玻璃罩中的玫瑰、城堡塔房，配角時鐘先生與茶壺太太都是作品內容。

徐紹桓說，製作雙主角需克服整體架構與作品的配重，製作時間緊湊，為求作品必須3D呈現，人物的接縫處需細心處理，美女與野獸故事最具象徵性的信物，玫瑰花與玻璃罩，經多次嘗試，將麵團做出半透明類似玻璃的質感新技法，讓比賽現場參觀者驚艷。