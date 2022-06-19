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影／疫情下遊客減少 溪頭大學池成野生獼猴私人泳池
台南一位許姓民眾最近跟家人到南投溪頭森林遊樂區遊玩，意外在園區內的大學池，看到大群的野生台灣獼猴，在水池裡嬉戲，玩得不亦樂乎，難得一見的場景也吸引不少民眾在現場拍攝影像。
園區管理人員表示，受到疫情影響，園區近幾周入園人數大減，可能因為遊客減少，加上天氣慢慢變熱，猴子才會成群結隊跑到大學池裡，出現這幅疫情之下大學池成為台灣獼猴私人泳池的有趣畫面。
民眾拍攝到的影像，有一群約1、20隻的台灣獼猴，在大學池裡戲水，有大猴子也有小猴，甚至還有母猴背著小猴，有的像是從水裡在抓東西吃，有的則在水中石頭之間追逐嬉戲，甚至還有猴子游泳，看起來相當開心。
許姓民眾表示，常常去南投森林遊樂區爬山，但是這是第一次看到整群的猴子在大學池裡玩。
園區人員表示，台灣獼猴原本跟人群都保持距離，但近年因為有人餵食，慢慢改變其生活習性，偶爾會跟人群靠近，也會搶食人類手中的食物，但事實上是不鼓勵人類餵食。
園區表示，近期可能因為疫情之下，進園人潮大幅減少，猴子沒有人餵食、又慢慢恢復了野性，加上園區裡面遊客不多，才會把大學池當成獼猴私人泳池。
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