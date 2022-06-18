戶羽機關車園區拚7月開放 小火車軌道曝光了

彰化市扇形車庫旁的「戶羽機關車園區」委外經營，已展開行招商作業，預計提供10家業者長期進駐，目標7月中開幕，園區規劃約200米長軌道讓小火車運行，近期已軌道完成，已有民眾從外窺探到裡面的樣貌，成為最大亮點。

扇形車庫本月升格國定古蹟，彰化市公所過去為豐富扇庫周遭景點，向鐵路局租下荒廢多年的戶羽機關車園區用地並標租給民間組織營運。

戶羽機關園區總召黃伯裕說，小火車希望打造成類似扇庫裡的蒸汽火車頭復古樣貌，園區小火車將會是一車頭拖四節車廂的規格，一次可載16人，民眾可以搭小火車繞園區。

黃伯裕表示，戶羽機關車園區將網羅在地店家，鼓勵研發與火車相關的產品，預計有半線食堂、文創商品及伴手禮店，加入的業者會以抽成分擔租金，彰化旅遊產業協會多家會員都相當有興趣，園區也將配合扇庫開放時間，周一休息，並營業到晚上8點左右。