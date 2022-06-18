快訊

林智堅參選 張善政PO照和鄭文燦看水庫：做事不分藍綠

拜登：預計很快與習近平對話 考慮調降美對中關稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹山日式老宿舍古色古香 每個月1.3萬元就可入主

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
93年屋齡的日式老宿舍，隱身竹山鬧區，整修階段便吸引不少人詢問。圖／竹山鎮公所提供
93年屋齡的日式老宿舍，隱身竹山鬧區，整修階段便吸引不少人詢問。圖／竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮一棟93年屋齡的日式宿舍，閒置多年養蚊子，竹山鎮公所前年收回後，重新修繕、補強，老宿舍古色古香隱身鬧區，讓人眼睛一亮好奇詢問，竹山鎮公所決定將80坪的宿舍，以每月1.3萬元出租，邀請有興趣民眾，一起為將老宿舍打造為竹山新亮點。

竹山鎮長陳東睦說，這棟日式宿舍坐落在竹山鎮下橫街58號，興建於1929年，面積有266平方公尺，原本是作為員工宿舍，但因為年久失修，員工已經搬離，老宿舍閒置多年，鎮公所在前年收回。

日式宿舍以木構建築為主，雖然歲月摧折屋頂塌陷、結構受損，但地點相當好，就在竹山市區黃金地段，公所為了活化資產，決定重新修繕後招租，作為文創景點，讓老宿舍不再養蚊子。

去年開始修繕工程，清除屋外髒亂環境後，不少民眾發現鬧區中竟隱身一座日式建築，相當驚奇，目前強化作業漸到尾聲，老宿舍逐漸恢復舊觀，古色古香的造型，也吸引遊客拍照、打卡。

竹山鎮公所表示，為了活化資產，日式宿舍預計以4年時間出租，前方有停車空間、再搭配上日式建築，每個月租金僅1.3萬元，發展形式不拘，作為文創據點、餐廳都相當合適，只要民眾有熱枕想創業都可以投標，成為日式宿舍的主人，一起為竹山打造特色景點。

93年歷史的日式老宿舍，原本破舊受損，竹山鎮公所重新修繕，成為竹山鎮的文創景點。圖／竹山鎮公所提供
93年歷史的日式老宿舍，原本破舊受損，竹山鎮公所重新修繕，成為竹山鎮的文創景點。圖／竹山鎮公所提供
竹山市區日式宿舍，以木構建築為主已有93年歷史，古色古香。圖／竹山鎮公所提供
竹山市區日式宿舍，以木構建築為主已有93年歷史，古色古香。圖／竹山鎮公所提供
93年屋齡的日式老宿舍，隱身竹山鬧區，整修階段便吸引不少人詢問。圖／竹山鎮公所提供
93年屋齡的日式老宿舍，隱身竹山鬧區，整修階段便吸引不少人詢問。圖／竹山鎮公所提供

宿舍 日式建築 文創

延伸閱讀

綠能中心引發竹山人反彈 蔡培慧：南投縣府太躁進

竹山反對興建綠能中心 南投縣府將開公聽會爭取支持

南投興建綠能永續中心 竹山痛批「要建設卻送垃圾」

南投／親子遊好去處！竹山【海盜村】一票玩到底 隨你玩到飽

相關新聞

中捷藍線仍在審 與中央關係不好？

台中捷運藍線環評16日通過初審，綜合規劃報告仍在交通部審查中，立法院副院長蔡其昌批評，市長盧秀燕與中央關係不好，才導致很...

戶羽機關車園區拚7月開放 小火車軌道曝光了

彰化市扇形車庫旁的「戶羽機關車園區」委外經營，已展開行招商作業，預計提供10家業者長期進駐，目標7月中開幕，園區規劃約2...

竹山日式老宿舍古色古香 每個月1.3萬元就可入主

南投縣竹山鎮一棟93年屋齡的日式宿舍，閒置多年養蚊子，竹山鎮公所前年收回後，重新修繕、補強，老宿舍古色古香隱身鬧區，讓人...

溪湖鎮大法會3年圓滿 明午前分送平安米

彰化縣溪湖鎮將大舉遷葬四大墓區，加上已遷葬並開闢運動公園2020發生兩起命案，鎮公所一連3年舉辦梁皇寶懺祈天錫福五天大法...

推廣客語、客家文化 中市客委會開「客語養生太極拳」

為推廣客語及客家文化，中市客委會主辦「111年山城客庄傳習中心課程」，今在台中客家樂活園區登場，以客語教學，推出養生太極...

物價上漲活動經費短絀 彰化縣政府聽見民意提高補助

物價上漲，墊高基層公所和社區團體舉辦活動的成本，紛紛要求增加補助金額，彰化縣永靖鄉公所今天舉辦治安嘉年華活動，縣政府補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。