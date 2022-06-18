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竹山日式老宿舍古色古香 每個月1.3萬元就可入主
南投縣竹山鎮一棟93年屋齡的日式宿舍，閒置多年養蚊子，竹山鎮公所前年收回後，重新修繕、補強，老宿舍古色古香隱身鬧區，讓人眼睛一亮好奇詢問，竹山鎮公所決定將80坪的宿舍，以每月1.3萬元出租，邀請有興趣民眾，一起為將老宿舍打造為竹山新亮點。
竹山鎮長陳東睦說，這棟日式宿舍坐落在竹山鎮下橫街58號，興建於1929年，面積有266平方公尺，原本是作為員工宿舍，但因為年久失修，員工已經搬離，老宿舍閒置多年，鎮公所在前年收回。
日式宿舍以木構建築為主，雖然歲月摧折屋頂塌陷、結構受損，但地點相當好，就在竹山市區黃金地段，公所為了活化資產，決定重新修繕後招租，作為文創景點，讓老宿舍不再養蚊子。
去年開始修繕工程，清除屋外髒亂環境後，不少民眾發現鬧區中竟隱身一座日式建築，相當驚奇，目前強化作業漸到尾聲，老宿舍逐漸恢復舊觀，古色古香的造型，也吸引遊客拍照、打卡。
竹山鎮公所表示，為了活化資產，日式宿舍預計以4年時間出租，前方有停車空間、再搭配上日式建築，每個月租金僅1.3萬元，發展形式不拘，作為文創據點、餐廳都相當合適，只要民眾有熱枕想創業都可以投標，成為日式宿舍的主人，一起為竹山打造特色景點。
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