快訊

民進黨徵召林智堅選桃園 賴香伶質疑黑箱：讓台灣人覺得丟臉

陷黑心快篩風暴 食藥署：問EUA就只能回答「這五字」

確診里幹事持續防疫工作 解隔離後重返崗位

中央社／ 台中18日電

台中市西屯區公所里幹事蘇煒宸染疫，隔離期間防疫工作不假他人之手，拖著沙啞的嗓音以電話問候與關懷市民，讓確診民眾大為感動，解隔離後立刻重返崗位。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，公所里幹事站在防疫第一線守護鄰里安全。台中市民政局今天發布新聞稿指出，西屯區公所里幹事蘇煒宸染疫，隔離期間仍拖著沙啞的嗓音以電話問候與關懷市民，令確診民眾相當感動。

民政局長吳世瑋指出，西屯居家照護累計收案近2萬件，里幹事累計關懷電話更高達5萬5000多通，為全市第2大行政區，防疫工作量絕對不在話下。

西屯區長陳寶雲表示，蘇煒宸平日擔任公所、鄰里辦公處及市民的溝通橋梁，舉凡里內路不平、燈不亮、水溝不通、自來水爆管、樹枝葉太長要修剪等問題，一通電話使命必達。疫情升溫初期，他每天挨家挨戶送關懷包，現在由物流公司接收，但若遇問題或未送達，蘇煒宸也是釋疑及補送。

蘇煒宸每天電話關懷居家照護合計約60通，日前他染疫隔離期間，雖身體不適仍進行力所能及的各項業務，解隔離後，隨即投入近日快篩試劑配發相關工作，即便身體尚未恢復完全，仍持續奔波日常。

蘇煒宸認為，盡力作好一名為民服務人員是他的職責，雖然辛苦，但只要大家齊心協力，相信能陪伴市民度過這次挑戰。

隔離 居家照護

延伸閱讀

確診死亡個案無法在醫院入殮 台中市府回應了

防疫包到宅需確診者簽名？ 中市里長「怕怕」

台中關懷包送辣泡麵 被嫌「要我喉嚨痛死嗎？」

確診喉嚨痛如刀割 中市府關懷包放麻辣拌麵 議員批傻眼

相關新聞

中捷藍線仍在審 與中央關係不好？

台中捷運藍線環評16日通過初審，綜合規劃報告仍在交通部審查中，立法院副院長蔡其昌批評，市長盧秀燕與中央關係不好，才導致很...

溪湖鎮大法會3年圓滿 明午前分送平安米

彰化縣溪湖鎮將大舉遷葬四大墓區，加上已遷葬並開闢運動公園2020發生兩起命案，鎮公所一連3年舉辦梁皇寶懺祈天錫福五天大法...

推廣客語、客家文化 中市客委會開「客語養生太極拳」

為推廣客語及客家文化，中市客委會主辦「111年山城客庄傳習中心課程」，今在台中客家樂活園區登場，以客語教學，推出養生太極...

物價上漲活動經費短絀 彰化縣政府聽見民意提高補助

物價上漲，墊高基層公所和社區團體舉辦活動的成本，紛紛要求增加補助金額，彰化縣永靖鄉公所今天舉辦治安嘉年華活動，縣政府補助...

台中市府釋3000個安心上工職缺 助勞工度疫情難關

台中市勞工局前年起協助5000人多人「安心即時上工」，安排公部門計時工，配合紓困條例延長至明年6月底政策，勞工局爭取到3...

中壯年男不超過50公斤！彰化3兄弟對生活無望「瘦成皮包骨」 各界湧入愛心

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢都瘦成皮包骨引起外界注意，也讓人訝異這樣的個案那麼久都沒人協助通報。彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。