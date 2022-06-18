溪湖鎮大法會3年圓滿 明午前分送平安米

彰化縣溪湖鎮將大舉遷葬四大墓區，加上已遷葬並開闢運動公園2020發生兩起命案，鎮公所一連3年舉辦梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，今年法會預訂明天結束，上午11點過後將發放平安米，限量700包。

溪湖鎮梁皇寶懺祈天錫福五天大法會要連辦3年，中華玄門總會、玄門法師總會、玄門法師文教基金會、玉敕封神台谷關大道院承辦，地方機關團體共襄盛舉，鎮民和旅外事業有成的溪湖子弟也參加，第一年普桌達千桌，今年1262桌，都超出預期600桌，三聖尊斗首、副斗首等「九斗」額滿。

鎮公所和中華玄門總會等舉辦單位15日置天壇恭迎神佛，接著舉行開香、開斗火和引魂科儀，16日到今天誦讀金山御製梁皇寶懺，明天舉行齋天科儀、瑜珈焰口科儀，午後功德圓滿送神佛。

鎮長黃瑞珠說，鎮公所動用很多公墓土地改作公共設施用地，舉辦大法會祈求溪湖鎮先民魂魄安息，另有車禍等意外往生的民眾及歷代孤魂，鎮公所希望透過誦經撫慰亡靈，請他們能庇佑溪湖鎮有更好的發展，明天齋天科儀結束，大概11點過後將發放700包平安米給參加大法會的信眾「呷平安」。