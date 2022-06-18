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溪湖鎮大法會3年圓滿 明午前分送平安米

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠明天將發送平安米。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠明天將發送平安米。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮將大舉遷葬四大墓區，加上已遷葬並開闢運動公園2020發生兩起命案，鎮公所一連3年舉辦梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，今年法會預訂明天結束，上午11點過後將發放平安米，限量700包。

溪湖鎮梁皇寶懺祈天錫福五天大法會要連辦3年，中華玄門總會、玄門法師總會、玄門法師文教基金會、玉敕封神台谷關大道院承辦，地方機關團體共襄盛舉，鎮民和旅外事業有成的溪湖子弟也參加，第一年普桌達千桌，今年1262桌，都超出預期600桌，三聖尊斗首、副斗首等「九斗」額滿。

鎮公所和中華玄門總會等舉辦單位15日置天壇恭迎神佛，接著舉行開香、開斗火和引魂科儀，16日到今天誦讀金山御製梁皇寶懺，明天舉行齋天科儀、瑜珈焰口科儀，午後功德圓滿送神佛。

鎮長黃瑞珠說，鎮公所動用很多公墓土地改作公共設施用地，舉辦大法會祈求溪湖鎮先民魂魄安息，另有車禍等意外往生的民眾及歷代孤魂，鎮公所希望透過誦經撫慰亡靈，請他們能庇佑溪湖鎮有更好的發展，明天齋天科儀結束，大概11點過後將發放700包平安米給參加大法會的信眾「呷平安」。

溪湖鎮因擴大都市範圍，清遷公墓作為公家機關用地，溪湖鎮公所所會和溪湖警分局、衛生所、戶政事務所的現址以前都是墓葬區，鎮公所進一步公告第二、四、五、八公墓禁葬並通知墓主的親屬遷葬，原訂2020年年底完成查估，並參照各公所作法規畫舉辦大法會普度，沒想到當年先前墓地遷葬開發的運動公園、兒童公園各發生一件命案，溪湖鎮公所2020年7月即辦理首場梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，請法師誦經超度公墓遷葬先民靈魂、交通意外靈魂及無主孤魂。

彰化縣溪湖鎮公所舉行梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，為鎮上亡靈祈福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所舉行梁皇寶懺祈天錫福五天大法會，為鎮上亡靈祈福。記者簡慧珍／攝影

法會 法師 命案

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