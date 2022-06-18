聽新聞
test
0:00 / 0:00
推廣客語、客家文化 中市客委會開「客語養生太極拳」
為推廣客語及客家文化，中市客委會主辦「111年山城客庄傳習中心課程」，今在台中客家樂活園區登場，以客語教學，推出養生太極拳班，結合客家語言文化、運動保健，包含太極拳簡介與生活、鬆身操、步法等課程，約70人到園區學習打拳，反應熱烈。
「養生太極拳班」由客語薪傳師張炳燊授課，在疫情期間，從日常生活中輕鬆養生祛病延年。張曾任台中市救國團豐原團委會、台中市山線、后豐、潭雅神社區大學養生太極拳教師，也在客家電視台「福氣來了」節目用客語教授太極拳深受好評。
市府客委會指出，養生太極拳班課程自即日起至10月8日，每周六上午9時至10時30分；太極拳講求運用脊椎使力，伸展腰椎，有助於增強心肺功能，調整脊椎，今天第一堂課，張老師特別介紹太極拳混元樁的養生樁法要領，如虛領頂勁、尾閭下墜、松胯、屈膝、圓襠等。
中市客委會主委江俊龍指出，市府打造台中客家樂活園區，設置樂活運動館、學習館及山城樂活公園，提供市民研習訓練及休憩運動的樂活場域。山城客庄傳習課程開辦，以文化、藝術、產業、休閒、運動多面向知識傳承，安排多樣化研習班，供市民選擇參與課程，豐富客家文化傳承路徑。
市府客委會也接續開設「客家講古班」及「客家手作班」等室內課程，將分別於6月23日、7月8日開課；客家講古班由文史工作者管業鐿講授，藉歷史講古，喚起東勢客家記憶，課程時間為6月23日至7月7日，每周四下午2時至4時；「客家手作班」則由客語薪傳師黃瑞琴指導，透過DIY合板手作，深入體驗及欣賞客家之美，課程時間為7月8日至8月26日，每周五下午3時至5時，皆在樂活園區山城客庄傳習中心辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言