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推廣客語、客家文化 中市客委會開「客語養生太極拳」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「111年山城客庄傳習中心課程」今在台中客家樂活園區登場，中市客委會主委江俊龍今早到場參與。圖／台中市政府提供
「111年山城客庄傳習中心課程」今在台中客家樂活園區登場，中市客委會主委江俊龍今早到場參與。圖／台中市政府提供

為推廣客語客家文化，中市客委會主辦「111年山城客庄傳習中心課程」，今在台中客家樂活園區登場，以客語教學，推出養生太極拳班，結合客家語言文化、運動保健，包含太極拳簡介與生活、鬆身操、步法等課程，約70人到園區學習打拳，反應熱烈。

「養生太極拳班」由客語薪傳師張炳燊授課，在疫情期間，從日常生活中輕鬆養生祛病延年。張曾任台中市救國團豐原團委會、台中市山線、后豐、潭雅神社區大學養生太極拳教師，也在客家電視台「福氣來了」節目用客語教授太極拳深受好評。

市府客委會指出，養生太極拳班課程自即日起至10月8日，每周六上午9時至10時30分；太極拳講求運用脊椎使力，伸展腰椎，有助於增強心肺功能，調整脊椎，今天第一堂課，張老師特別介紹太極拳混元樁的養生樁法要領，如虛領頂勁、尾閭下墜、松胯、屈膝、圓襠等。

中市客委會主委江俊龍指出，市府打造台中客家樂活園區，設置樂活運動館、學習館及山城樂活公園，提供市民研習訓練及休憩運動的樂活場域。山城客庄傳習課程開辦，以文化、藝術、產業、休閒、運動多面向知識傳承，安排多樣化研習班，供市民選擇參與課程，豐富客家文化傳承路徑。

市府客委會也接續開設「客家講古班」及「客家手作班」等室內課程，將分別於6月23日、7月8日開課；客家講古班由文史工作者管業鐿講授，藉歷史講古，喚起東勢客家記憶，課程時間為6月23日至7月7日，每周四下午2時至4時；「客家手作班」則由客語薪傳師黃瑞琴指導，透過DIY合板手作，深入體驗及欣賞客家之美，課程時間為7月8日至8月26日，每周五下午3時至5時，皆在樂活園區山城客庄傳習中心辦理。

太極拳老師張炳燊帶領學員先做暖身操，再接著教課。圖／台中市政府提供
太極拳老師張炳燊帶領學員先做暖身操，再接著教課。圖／台中市政府提供

客語 客委會 客家文化

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