推廣客語、客家文化 中市客委會開「客語養生太極拳」

為推廣客語及客家文化，中市客委會主辦「111年山城客庄傳習中心課程」，今在台中客家樂活園區登場，以客語教學，推出養生太極拳班，結合客家語言文化、運動保健，包含太極拳簡介與生活、鬆身操、步法等課程，約70人到園區學習打拳，反應熱烈。

「養生太極拳班」由客語薪傳師張炳燊授課，在疫情期間，從日常生活中輕鬆養生祛病延年。張曾任台中市救國團豐原團委會、台中市山線、后豐、潭雅神社區大學養生太極拳教師，也在客家電視台「福氣來了」節目用客語教授太極拳深受好評。

市府客委會指出，養生太極拳班課程自即日起至10月8日，每周六上午9時至10時30分；太極拳講求運用脊椎使力，伸展腰椎，有助於增強心肺功能，調整脊椎，今天第一堂課，張老師特別介紹太極拳混元樁的養生樁法要領，如虛領頂勁、尾閭下墜、松胯、屈膝、圓襠等。

中市客委會主委江俊龍指出，市府打造台中客家樂活園區，設置樂活運動館、學習館及山城樂活公園，提供市民研習訓練及休憩運動的樂活場域。山城客庄傳習課程開辦，以文化、藝術、產業、休閒、運動多面向知識傳承，安排多樣化研習班，供市民選擇參與課程，豐富客家文化傳承路徑。