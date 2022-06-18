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物價上漲活動經費短絀 彰化縣政府聽見民意提高補助

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉治安嘉年華活動，鄉公所表揚有功績優民防人員。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉治安嘉年華活動，鄉公所表揚有功績優民防人員。記者簡慧珍／攝影

物價上漲，墊高基層公所和社區團體舉辦活動的成本，紛紛要求增加補助金額，彰化縣永靖鄉公所今天舉辦治安嘉年華活動，縣政府補助經費從5萬元提高到10萬元，參加的民眾闖關拿好禮、吃美食，認識詐騙手法和防身術要領，度過充實的周末假日。

永靖鄉公所在永靖鄉園藝景觀產業園區停車場，舉辦「顧社區─保婦幼 永靖治安嘉年華」活動，鄉長詹木根表揚永靖分駐所等警察單位的義警、民防人員及五汴崙子守望相助隊合計32人，數百名鄉民參加闖關遊戲兌換紀念品和美食，場面相當熱鬧，立法委員陳素月、縣議員張欣倩和張錦昆、劉惠娟、凃俊任等人到場致意，下屆縣議員參選人鄭宇焱也趕到拜票。

副縣長洪榮章表示，永靖鄉是全國最大的苗木集散地，有苗木之鄉美稱，在園藝景觀界與花鄉田尾齊名，縣政府負責把永靖鄉園藝景觀產業園區的公共設施做好，交給永靖鄉公所經營管理，此外，最近3年多縣政府補助永靖鄉道路、側溝等改善工程近9千萬元，未來還會配合永靖鄉公所建設鄉里。

COVID-19疫情加上俄羅斯入侵烏克蘭造成國際原物料和運費大漲，基層公所和社區團體舉辦活動的成本至少增加五成，不是盡量從簡就是到處募款彌補差短，但疫情持續兩年多打擊經濟活動，募款也很困難，基層公所和社區團體都反映並希望提高補助額度。

「基層的聲音，縣政府聽見了。」洪榮章說，已經依照活動的舉辦目的、規模酌予增加補助款，永靖鄉今天這場活動原本申請補助5萬元，縣政府提高到10萬元，希望加強民眾反詐騙、預防犯罪的意識。

永靖鄉長詹木根也說，疫情衝擊經濟，詐騙反而猖獗，像他就接到手機來電「你的車子在新北市某地方發生車禍，跟人家有糾紛，趕快處理。」那段時間他都在永靖鄉，沒北上，座車停在鄉公所停車場多日沒開動，怎會去新北發生車禍，因此民眾千萬不要相信莫名其妙的電話通知。

洪榮章也多次接到詐騙電話，有一次實在很忙，直接告訴對方「我跟你一樣，同業。」沒想到對方竟哀歎景氣不好，居然打給「同途个」，還說政府反詐騙宣導讓詐騙民眾的困難度變高。

洪榮章、詹木根宣導維持治安和反詐騙的重要性，也請彰化縣警察局柔道教官示範防身術，此外，嘉年華少不了歌舞表演，湳港社區婦女表演東京盆踊、敦厚社區婦女表演「雷雨」等熱門舞蹈、饒平客舞跳「來者係客」、五汴社區舞出「愛情條約」，瑚璉社區演奏「花心」，社區才藝展現最後在瑚璉社區「期待再相會」畫下圓滿句點。

彰化縣永靖鄉治安嘉年華活動，永靖鄉五福等社區製作傳統美食展售。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉治安嘉年華活動，永靖鄉五福等社區製作傳統美食展售。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉治安嘉年華活動，鄉民集滿闖關活動三個戳章，排隊兌換宣導品和美食券。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉治安嘉年華活動，鄉民集滿闖關活動三個戳章，排隊兌換宣導品和美食券。記者簡慧珍／攝影

詐騙

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