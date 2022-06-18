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台中市府釋3000個安心上工職缺 助勞工度疫情難關

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市勞工局協助5000多人取得「安心即時上工」安排公部門計時工。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局協助5000多人取得「安心即時上工」安排公部門計時工。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局前年起協助5000人多人「安心即時上工」，安排公部門計時工，配合紓困條例延長至明年6月底政策，勞工局爭取到3000個安心上工職缺，即日起洽各就業服務站台登記，最快可在今年6月上工。

勞工局長張大春說，為減緩勞工受疫情導致薪資縮減，市長盧秀燕指示各局處整合資源並推動「紓困振興e79計畫」，其中勞工局積極向勞動部爭取安心即時上工計畫的3000職缺，將釋出包括衛生局、環保局及各區公所等機關超過1000個防疫相關工作並上網公告招募，錄取後即可在今年6月上工。

張大春說明，台中市自前年推動「安心即時上工」，至今已派工超過5000人次，其中去年到現在派工2600人，勞工局也會在安心上工期間協助媒合就近的正職工作，目前尚有約1900上工，推估約700人因此找到合適工作。

台中就服處表示，年滿15歲的國民或新住民或獲准居留依法在台灣地區工作的外國人均可申請，即日起可到台中市就業服務處網站下載申請表件，洽各就業服務站台登記，並經錄取後，上工期間每小時可核給168元的工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬3440元，每人最長補助960小時。

台中就服處指出，民眾可至就服處網站查詢鄰近的工作機會，並下載申請表件，填寫後可用傳真、郵寄各就業服務站台或寄電子郵件方式申請，就服處盡速媒合。詳情可上網搜尋「台中市就業服務處安心即時上工」；或電洽04-22289111分機36208、豐原就業服務站04-25271812、沙鹿就業服務站04-26231955。

台中市勞工局協助5000多人取得「安心即時上工」安排公部門計時工。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局協助5000多人取得「安心即時上工」安排公部門計時工。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局協助5000多人取得「安心即時上工」安排公部門計時工。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局協助5000多人取得「安心即時上工」安排公部門計時工。圖／台中市勞工局提供

勞工局 台中市

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