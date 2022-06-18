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中壯年男不超過50公斤！彰化3兄弟對生活無望「瘦成皮包骨」 各界湧入愛心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢都瘦成皮包骨引起外界注意。圖／彰化縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢都瘦成皮包骨引起外界注意。圖／彰化縣議員賴清美提供

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢都瘦成皮包骨引起外界注意，也讓人訝異這樣的個案那麼久都沒人協助通報。彰化縣議員賴清美指出，3兄弟是住在三合院後方的護龍處，沒走進去很難發現還有住人，一家人因逐年失去照顧資源，才陷入這樣嚴重的困境。

導演陳文彬對於家鄉發生這樣的悲慘家庭難以置信，他在臉書發文「這是發生在今天的台灣社會嗎？」地方管區警員巡邏沒有發現個案，鄰里長、地方代表雖知道，卻不知要通報公所社會課或縣府社會局，導致案主餓到不成人形，這是社會安全網疏漏的第三角。

慈濟的師兄師姐上午也帶來麵包及柴米油鹽等物資，來自社會各界的愛心讓葉家老二感受到很溫暖，賴清美說，昨天兄弟接連送醫，一片混亂，老二已返家，他仔細看他袖子下的手臂也是皮包骨，老二對他說，三兄弟體重都不超過50公斤，大哥身體狀況不佳、老三眼睛不方便，過去主要都是他打零工賺取收入，最好時「一個月1萬5千元」。

賴清美表示，老二主要在附近小工廠做磨光工作，但小工廠因為疫情影響幾乎沒有生產，也使得他收入中斷，靠著弟弟的補助金生活，他表示，很不想麻煩其他親人或鄰居。

賴清美說，他們不是吸毒、重病的人，7、8年前父母過世後，只剩他們相依為命，過去住在隔壁的嬸嬸還會煮飯過來，但1年前過世，加上他們沒有收入幾乎斷炊，他們覺得活得很不快樂，對生活都很無望。

彰化縣府社會處指出，和美三兄弟分別62歲、60歲及53歲，大哥及三弟現在因年紀問題及身障長期營養不良，已無外出工作能力，該案件沒有脆弱家庭和保護系統通報，目前提供家中經濟困窘和醫療協助，老三是視障，會協助評估轉介到身障機構，也會連結當地社區資源。

社會處指出，有許多民眾想捐款，針對民間捐款成立指定救助金專戶，匯款備註指定捐款和美3兄弟，也呼籲民眾對鄰里的脆弱家庭雞婆一點，協助通報。

捐款

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