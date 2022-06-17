花甲男孩轉大人取景古厝遭建商拆除 地主提告

電視劇「花甲男孩轉大人」在台中市瑞井社區取景的三合院古厝，月初遭建商拆除，洪姓地主得知後到警局提告；涉案建商表示，拆除的部分屬廢棄建築，且得到多數地主同意。

「花甲男孩轉大人」由藝人盧廣仲主演，他在劇中與飾演父親的藝人蔡振南有大量對手戲，其中兩人一段長達3分33秒的「一鏡到底」吵架片段，令觀眾印象深刻，就是在台中市大肚區瑞井社區的三合院聚落取景。

三合院聚落也在電視劇播出後走紅，劇中父子互動的紅磚巷道、社區內的古井、阿嬤的灶腳與彈孔紀念區等景點，都曾吸引許多遊客到訪。

但當地洪姓家族所有的三合院聚落，6月2日卻遭建商調動怪手到場，拆除部分紅磚厝建築。其中1名洪姓地主今天向記者表示，三合院祖厝是家族12人共同持有，建商想在旁邊開六米道路，原先3日要開協調會，沒想到2日就進場拆屋，他到場也來不及阻止。

洪姓地主說，三合院是整個家族的共同記憶，古厝中甚至還有家具來不及搬離，就遭到建商拆除，建商稱有取得地主同意，但事實並非如此，已蒐證後到警局提告毀損。

涉案的建商表示，拆除的部分屬於廢棄建築，且有得到大多數的地主同意，全案已進入司法程序。

台中市政府今天透過文字稿表示，經都市發展局了解，大肚瑞井洪家古厝建管資訊沒有建築套繪，且未曾辦理保存登記紀錄，因此非屬台中市建築物拆除管理對象，無需申請拆除執照；另現況已拆除完成，若涉及拆除私人資產爭議，屬私權範疇，由相關權利人循司法途徑解決。

對此，台中市警察局指出，此案提告部分，烏日分局瑞井派出所已受理並移案至台中地檢署偵辦中，提供民眾必要協助。