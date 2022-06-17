快訊

Novavax新冠疫苗也可以打了 成人可接種「間隔3周」打2劑

花甲男孩轉大人取景古厝遭建商拆除 地主提告

中央社／ 台中17日電

電視劇「花甲男孩轉大人」在台中市瑞井社區取景的三合院古厝，月初遭建商拆除，洪姓地主得知後到警局提告；涉案建商表示，拆除的部分屬廢棄建築，且得到多數地主同意。

「花甲男孩轉大人」由藝人盧廣仲主演，他在劇中與飾演父親的藝人蔡振南有大量對手戲，其中兩人一段長達3分33秒的「一鏡到底」吵架片段，令觀眾印象深刻，就是在台中市大肚區瑞井社區的三合院聚落取景。

三合院聚落也在電視劇播出後走紅，劇中父子互動的紅磚巷道、社區內的古井、阿嬤的灶腳與彈孔紀念區等景點，都曾吸引許多遊客到訪。

但當地洪姓家族所有的三合院聚落，6月2日卻遭建商調動怪手到場，拆除部分紅磚厝建築。其中1名洪姓地主今天向記者表示，三合院祖厝是家族12人共同持有，建商想在旁邊開六米道路，原先3日要開協調會，沒想到2日就進場拆屋，他到場也來不及阻止。

洪姓地主說，三合院是整個家族的共同記憶，古厝中甚至還有家具來不及搬離，就遭到建商拆除，建商稱有取得地主同意，但事實並非如此，已蒐證後到警局提告毀損。

涉案的建商表示，拆除的部分屬於廢棄建築，且有得到大多數的地主同意，全案已進入司法程序。

台中市政府今天透過文字稿表示，經都市發展局了解，大肚瑞井洪家古厝建管資訊沒有建築套繪，且未曾辦理保存登記紀錄，因此非屬台中市建築物拆除管理對象，無需申請拆除執照；另現況已拆除完成，若涉及拆除私人資產爭議，屬私權範疇，由相關權利人循司法途徑解決。

對此，台中市警察局指出，此案提告部分，烏日分局瑞井派出所已受理並移案至台中地檢署偵辦中，提供民眾必要協助。

建築 台中市 司法

延伸閱讀

五百萬買凶槍擊芳明館角頭？ 威震大哥吳明達百萬交保

台中預售投資客「大小通吃」 還沒有交屋賣3次

萬華開發公司槍擊案 大同區角頭吳明達涉買凶殺人…警逮11嫌

嘉義縣政府研擬囤房稅率爭議餘波盪漾 議員槓上縣府

相關新聞

年底選舉民代跑攤 3招快速分辨喪禮往生者是否確診

距離年底九合一選舉不到半年，即使國內疫情仍在高原期盤旋，民意代表還是要跑選民喪禮爭取家屬的選票。為加強自我保護，民代及服...

影／送到心坎裡 台中民代送防疫小物夯

中部疫情仍在高原期，跟年底選舉僅剩5個月左右，但參選人考量疫情，不敢辦活動，紛紛推出防疫小物，民進黨市議員鄭功進今發送隨...

惡劣！亂剪路燈電線 員林藤山步道入夜黑漆漆

彰化縣員林市藤山步道的路燈遭不明人士剪斷電線，造成29盞路燈不亮，沿線約1.5公里步道受影響，員林市公所表示，需經警方採...

「愛情樹」紫薇花開了 成美文化園成情侶網拍秘境

彰化縣永靖鄉成美文化園的紫薇花開了！滿樹粉紅花海大爆炸，園區也舉辦「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示kis...

台中疫情嚴峻醫護口罩短缺 江啟臣募5千片N95捐醫院

國內新冠疫情嚴峻，醫療量能、物資也處緊繃狀態，立委江啟臣邀集民間企業，募集N95口罩供第一線醫護人員使用，今捐贈5000...

非自願停課托育補助被砍？ 中市：未送托補助4900元

台中今新增8323例確診，為全台最多縣市，市長盧秀燕宣布遠距教學延至30日。嬰幼兒無疫苗可打，不少家長選擇不送托，托嬰中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。