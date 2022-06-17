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打造新社協中街成特色街道 蔡其昌向中央爭取千萬執行

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
新社廢棄太空菇包後續處理成問題，立法院副院長蔡其昌邀集河川局研議，暫時置放大甲溪畔高灘地可能性。記者劉柏均／攝影
新社廢棄太空菇包後續處理成問題，立法院副院長蔡其昌邀集河川局研議，暫時置放大甲溪畔高灘地可能性。記者劉柏均／攝影

台中新社素有台中後花園美譽，近年地方民眾希望將協中街打造成特色街道，帶動新社地方發展，立法院副院長蔡其昌今早邀集相關單位會勘，爭取經費2830萬元，形塑城鄉人文地景街道；蔡另也召集第三河川局等單位，商討廢棄太空估包暫時堆置，及提高菇農廢包處理費補助等議題。

蔡其昌指出，新社協中街整建為在地居民期盼的建設重點，這次召集會勘向中央爭取經費補助，協助協中街道路整平、電纜地下化及特色街景營造等整體改善，盼能打造新社觀光亮點，吸引更多人到新社旅遊，帶動產業發展。

交通部公路總局第二養護工程處長劉世桐表示，此次提報計畫總經費共2830萬元，包含新社協中街（7-11便利商店至華豐街）人行環境品質改善工程，路平改善總長度約為1100公尺，路權寬度為8公尺，既有道路整建總面積為8800平方公尺，所需經費約830萬元。

另天空纜線地下化、共管溝整合，改善總長度約為1100公尺，所需經費約新台幣1500萬元；街道幸福設施及特色街景風貌營造，工程經費約500萬元，預定工期約150日曆天。

中市議員蔡成圭助理張鴻斌、協成里長王再興也到場關心，表示協中街整建是地方爭取許久的建設，先前礙於諸多因素遲遲未執行，感謝蔡其昌副院長與中央部會前來會勘，協助爭取預算，盼未來相關工程能夠盡快進行，有助於提升新社的觀光，推廣地方特色農業。

另針對新社廢棄菇包問題，蔡其昌強調，末端廢菇包處理量能有限，造成處理費用高昂已是長年問題，成為菇農沉重負擔，甚至出現隨意棄置狀況，造成環境汙染。

立法院副院長蔡其昌針對新社協中街整建，確診隔離期結束首日，便召集相關單位到場會勘，向中央爭取經費補助。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌針對新社協中街整建，確診隔離期結束首日，便召集相關單位到場會勘，向中央爭取經費補助。記者劉柏均／攝影
新社民眾希望改善協中街街道環境，打造成特色景點，帶動新社地方發展。記者劉柏均／攝影
新社民眾希望改善協中街街道環境，打造成特色景點，帶動新社地方發展。記者劉柏均／攝影

蔡其昌 太空

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