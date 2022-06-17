快訊

Novavax新冠疫苗也可以打了 成人可接種「間隔3周」打2劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「愛情樹」紫薇花開了 成美文化園成情侶網拍秘境

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉成美文化園正值紫薇花季，預計到6月底會有滿開的美麗景緻。圖／成美文化園提供
永靖鄉成美文化園正值紫薇花季，預計到6月底會有滿開的美麗景緻。圖／成美文化園提供

彰化縣永靖鄉成美文化園的紫薇花開了！滿樹粉紅花海大爆炸，園區也舉辦「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示kiss照，即優惠門票，紫薇花季預計到6月底會有滿開的美麗景緻。

紫薇別名「愛情樹」、「百日紅」，傳說如果周圍開滿紫薇花，將給你帶來一生一世的幸福，而成美文化園內超過200株紫薇，每年6到9月為花季，目前開花已有5成，搭配園區內的裝置藝術，成為拍網美照的絕佳景點。

園方從6月18日到9月30日也推出「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示雙方嘴對嘴親吻照片(可隔口罩安全之吻)，可享優惠價每人200元(原價300元，情侶優惠無抵用券)；如果是學生情侶，出示親吻照片外，再加上穿著學校制服入園，更享有免費優待。

被稱為台版兼六園的成美文化園不同季節都有限定美景，目前除了有「愛情樹」紫薇花，2022年全新改版，增設的日式石景水瀑、與花好月圓婚禮專區，有代表種下愛心的巨無霸「播夢種子」、適合浪漫婚禮的「落羽松大道」、象徵成家立業的「成美公堂」，代表百年好合的200多歲日本黑松與550歲楓港柿，搭配多項裝置與建築，象徵愛情旅程中的各個階段，彷彿為情侶打造的網美拍照聖地。

永靖鄉成美文化園正值紫薇花季，預計到6月底會有滿開的美麗景緻。圖／成美文化園提供
永靖鄉成美文化園正值紫薇花季，預計到6月底會有滿開的美麗景緻。圖／成美文化園提供
永靖鄉成美文化園正值紫薇花季，預計到6月底會有滿開的美麗景緻。圖／成美文化園提供
永靖鄉成美文化園正值紫薇花季，預計到6月底會有滿開的美麗景緻。圖／成美文化園提供

情侶 愛情

延伸閱讀

瑞芳傑魚櫻花步道人多 研議增設休憩設施

賞愛情樹+親吻優惠！「台版兼六園」成美文化園區粉紅花盛開 情侶穿校服秀吻照免費入園

合歡山紅毛杜鵑盛放 端午連假上山留意乘載管制

合歡山花季遇梅雨鋒面 本周末取消台14甲高乘載管制

相關新聞

年底選舉民代跑攤 3招快速分辨喪禮往生者是否確診

距離年底九合一選舉不到半年，即使國內疫情仍在高原期盤旋，民意代表還是要跑選民喪禮爭取家屬的選票。為加強自我保護，民代及服...

影／送到心坎裡 台中民代送防疫小物夯

中部疫情仍在高原期，跟年底選舉僅剩5個月左右，但參選人考量疫情，不敢辦活動，紛紛推出防疫小物，民進黨市議員鄭功進今發送隨...

惡劣！亂剪路燈電線 員林藤山步道入夜黑漆漆

彰化縣員林市藤山步道的路燈遭不明人士剪斷電線，造成29盞路燈不亮，沿線約1.5公里步道受影響，員林市公所表示，需經警方採...

「愛情樹」紫薇花開了 成美文化園成情侶網拍秘境

彰化縣永靖鄉成美文化園的紫薇花開了！滿樹粉紅花海大爆炸，園區也舉辦「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示kis...

台中疫情嚴峻醫護口罩短缺 江啟臣募5千片N95捐醫院

國內新冠疫情嚴峻，醫療量能、物資也處緊繃狀態，立委江啟臣邀集民間企業，募集N95口罩供第一線醫護人員使用，今捐贈5000...

非自願停課托育補助被砍？ 中市：未送托補助4900元

台中今新增8323例確診，為全台最多縣市，市長盧秀燕宣布遠距教學延至30日。嬰幼兒無疫苗可打，不少家長選擇不送托，托嬰中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。