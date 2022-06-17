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「愛情樹」紫薇花開了 成美文化園成情侶網拍秘境
彰化縣永靖鄉成美文化園的紫薇花開了！滿樹粉紅花海大爆炸，園區也舉辦「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示kiss照，即優惠門票，紫薇花季預計到6月底會有滿開的美麗景緻。
紫薇別名「愛情樹」、「百日紅」，傳說如果周圍開滿紫薇花，將給你帶來一生一世的幸福，而成美文化園內超過200株紫薇，每年6到9月為花季，目前開花已有5成，搭配園區內的裝置藝術，成為拍網美照的絕佳景點。
園方從6月18日到9月30日也推出「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示雙方嘴對嘴親吻照片(可隔口罩安全之吻)，可享優惠價每人200元(原價300元，情侶優惠無抵用券)；如果是學生情侶，出示親吻照片外，再加上穿著學校制服入園，更享有免費優待。
被稱為台版兼六園的成美文化園不同季節都有限定美景，目前除了有「愛情樹」紫薇花，2022年全新改版，增設的日式石景水瀑、與花好月圓婚禮專區，有代表種下愛心的巨無霸「播夢種子」、適合浪漫婚禮的「落羽松大道」、象徵成家立業的「成美公堂」，代表百年好合的200多歲日本黑松與550歲楓港柿，搭配多項裝置與建築，象徵愛情旅程中的各個階段，彷彿為情侶打造的網美拍照聖地。
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