「愛情樹」紫薇花開了 成美文化園成情侶網拍秘境

彰化縣永靖鄉成美文化園的紫薇花開了！滿樹粉紅花海大爆炸，園區也舉辦「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示kiss照，即優惠門票，紫薇花季預計到6月底會有滿開的美麗景緻。

紫薇別名「愛情樹」、「百日紅」，傳說如果周圍開滿紫薇花，將給你帶來一生一世的幸福，而成美文化園內超過200株紫薇，每年6到9月為花季，目前開花已有5成，搭配園區內的裝置藝術，成為拍網美照的絕佳景點。

園方從6月18日到9月30日也推出「紫薇花季盛開的愛情故事」活動，情侶入園只要出示雙方嘴對嘴親吻照片(可隔口罩安全之吻)，可享優惠價每人200元(原價300元，情侶優惠無抵用券)；如果是學生情侶，出示親吻照片外，再加上穿著學校制服入園，更享有免費優待。