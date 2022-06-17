惡劣!亂剪路燈電線 員林藤山步道入夜黑漆漆

彰化縣員林市藤山步道的路燈遭不明人士剪斷電線，造成29盞路燈不亮，沿線約1.5公里步道受影響，員林市公所表示，需經警方採證完後，會請包商盡速修復，也請民眾最近夜間通行要小心。

林厝里長蕭富子說，昨天接獲民眾通報藤山步道有路燈的電線被剪斷，她前往查看發現，一處電線被剪斷後，卻連動造成20多支路燈都不亮，後來又聽居民說，前幾天就有看到一名男子形跡可疑，好像在剪電線，民眾上前質問，該男子竟直接承認說「對啊，我在剪電線」，就逕自離開。

蕭富子報警後，也通報公所，她表示，路燈沒亮已近10天，因先前下雨，包商才沒來修，後來又聽居民說好像是有人剪電線，因藤山步道是許多民眾運動的地方，甚至有些人是下班傍晚後才來走步道，路燈若不亮實在太危險了，直斥破壞路燈者「實在太惡劣」。