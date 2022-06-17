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遭疑靠關係助黑心快篩取得EUA 「邵博士」負責人回應了

台中疫情嚴峻醫護口罩短缺 江啟臣募5千片N95捐醫院

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立委江啟臣、中市議員張瀞分今捐5000片N95口罩予豐原醫院，支援第一線醫護人員。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣、中市議員張瀞分今捐5000片N95口罩予豐原醫院，支援第一線醫護人員。圖／江啟臣服務處提供

國內新冠疫情嚴峻，醫療量能、物資也處緊繃狀態，立委江啟臣邀集民間企業，募集N95口罩供第一線醫護人員使用，今捐贈5000分予豐原醫院應急，後續將安排捐贈其他醫療機構。

立委江啟臣表示，國內疫情仍處在高峰，何時能讓疫情趨緩還不明確，但長期高壓的工作量已讓基層醫護人員不堪負荷，兩年多來醫護人員幾乎沒有喘息時間，甚至許多人因此而染疫。

江啟臣提到，日前與台灣護師醫療產業公會理事長陳玉鳳談論疫情時，陳曾透漏前線醫療物資吃緊，有些醫院甚至要求醫護人員一片N95口罩戴一周，破損還得有實體證明才能換；江痛批「上場打仗還缺糧缺裝備，怎麼讓戰士安心抗疫？」缺乏醫療物資，不僅對病人沒有保障，更是讓第一線醫護人員暴露在風險中。

豐原醫院院長賴惠貞指出，中南部疫情持續嚴峻，台中已連續多日出現破萬例確診，對基層醫療量能是很大挑戰。過去每周口罩使用量僅1000餘片，如今需求量暴增，提升至2000多片，加上廠商供貨不及，造成醫院極大負擔。感謝江啟臣立委的號召，與在地人士的善舉，相信醫護人員都能感受到來自社會的關心。

市議員張瀞分表示，透過今天的活動，希望除了是雪中送炭之外，更希望拋磚引玉，讓更多民間團體投入捐贈行列。政府力量有限，民間愛心無窮，N95口罩需要訂貨1個月才能到貨，為了保障第一線醫護口罩不斷炊，需要大家投入，基層醫療院所需要社會各界的關心，後續也將請衛生局持續瞭解醫療物資需求，務必提供協助。

江啟臣強調，防疫視同作戰，提供足量質佳的醫療物資是政府的本分，從缺疫苗、缺快篩，到如今缺乏醫療用N95口罩，實在看不出政府究竟哪裡超前部屬，根本是落後還跟不上。

江啟臣呼籲民進黨政府，不要只是用嘴說防疫，快篩沒把關好，連最基本該提供的N95口罩都做不到，政府防疫根本都只是嘴巴講講。請蘇貞昌院長向社會大眾說明，為什麼衛福部會核可黑心快篩、為什麼提供醫護人員的津貼會拖欠、讓基礎醫療物資缺乏？請民進黨政府講真說做實事，不要讓第一線作戰的夥伴陷入在危險中。

豐原醫院院長賴惠貞指出，過去每周口罩使用量僅1000餘片，如今需求量暴增至2000多片，造成醫院極大負擔。圖／江啟臣服務處提供
豐原醫院院長賴惠貞指出，過去每周口罩使用量僅1000餘片，如今需求量暴增至2000多片，造成醫院極大負擔。圖／江啟臣服務處提供

醫護人員 口罩 江啟臣

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