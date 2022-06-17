非自願停課托育補助被砍？ 中市：未送托補助4900元

台中今新增8323例確診，為全台最多縣市，市長盧秀燕宣布遠距教學延至30日。嬰幼兒無疫苗可打，不少家長選擇不送托，托嬰中心有嬰幼兒確診也連帶返家隔離，民代指出，配合停托的家長未達送托日數，領不到補助，要求市府發放防疫照顧津貼。社會局指出，因居家隔離等防疫因素，原送托但全月未送家庭，可領托育補助3500元；另可領中市獨有的平價托育補助1400元，共4900元。

台中市議會民進黨團幹事長周永鴻表示，台中市托嬰中心只要有幼兒、同住家人及工作人員確診，該班停托7日，但只有確診者有相關補貼。

周永鴻說，配合停托家長頭痛的是，托育費用補助依當月送托天數發放，送托半個月以上，撥付1個月補助；未達半月，只撥付半個月補助費。

周永鴻指出，代表許多原本送托育的家長，因為配合班上確診者停課等非自願情況停托，要繼續繳學費，補助卻被砍半，呼籲市府要發放防疫照顧津貼。

社會局指出，托嬰中心因應疫情停托退費，是依據托嬰中心和家長簽訂的托育契約辦理，退還實際請假日數的月費，各家四成至全額退費不等，多數準公化托嬰中心為四至五成。

假設準公化托嬰中心月費1萬元，平均一天月費500元(扣除假日)，家長7天未送托，以業者單日退費四成計算，家長即收到1400元。

社會局表示，依照中央規定，因疫情停托(居家隔離、居家檢疫、自主健康管理、自主防疫)，托育補助以家長當月送托日數核算，送托日數未達半個月，撥付半個月3500元托育補助；送托達半個月以上，撥付1個月7千元托育補助。

社會局強調，若家長全月未送托，則比照育兒津貼發放，第一胎發放3500元，第二胎4千元、第三胎5千元，仍有補助。

另，台中市獨有的「平價托育補助」，原送托家長可領1400元補助，因疫情期間不設限有無送托，同樣請領。